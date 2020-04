Stand: 22.04.2020 11:17 Uhr - NDR Kultur

Melancholische Serie über merkwürdige Experimente von Hartwig Tegeler

Simon Stålenhag, 1984 geboren, ist ein schwedischer Künstler, Musiker und Designer. Mit seinen retro-futuristischen digitalen Bildern zeichnet er ein romantisches, ländliches Schweden, in dem Industrieschrott oder riesige Roboter zu sehen sind.

Die achtteilige Serie "Tales from the Loop", die auf Amazon Prime gestreamt wird, basiert auf den Bildern und dem gleichnamigen Roman von Simon Stålenhag.

Seltsame Dinge geschehen in einem Forschungszentrum

Am Anfang der Wissenschaftler, gespielt von Jonathan Pryce, Chef der unterirdischen Forschungseinrichtung:

"Ich bin der Gründer des Mercer-Forschungszentrum für experimentelle Physik. Es befindet sich hier außerhalb der Kleinstadt Mercer in Ohio. Einheimische nennen es wie die Schleife in der Physik, den Loop. Seine Aufgabe, die Entschlüsselung und Erforschung der Mysterien des Universums." Filmzitat

Träume verwandeln sich in Albträume

Aber diese Entschlüsselung der Mysterien, die uns in acht Geschichten in jeweils einer der Episoden dieser Miniserie erzählt wird, da geht es schon um merkwürdige Sachen als Ergebnis der Experimente im Loop.

Wenn die beiden Jungen einen Körpertausch vornehmen beispielsweise; wenn das junge Liebespaar ein technisches Gerät findet, dass es ihm ermöglicht, die Zeit für alle anderen anzuhalten und das Paar nun ganz allein in der Welt leben kann. Ein Traum, der sich im Alltag der Zweisamkeit in einen Albtraum verwandelt.

Kahle Landschaft mit seltsamen Objekten

Alle Geschichten in dieser faszinierenden Serie spielen in einem merkwürdigen Retro-Futurismus der 80er- und 90er-Jahre und sind eingebettet in eine kahle Landschaft mit merkwürdigen Objekten: verrosteten riesigen Eisenkugeln, riesigen Robotern, die da herumstehen, oder drei Kühl-Türmen. Diese Objekte aus "Tales of the Loop" stammen aus dem gleichnamigen illustrierten Roman des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag, der damit ein ländliches Schweden zeigte.

Die Serie spielt in Ohio, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Aber "Tales of the Loop" ist kein Science-Fiction-Spektakel, sondern wirkt eher wie eine Meditation über menschliche Gefühle, Leid, Trauer und den Wunsch nach Zugehörigkeit. Die Mutter, die in ihrem Gegenüber, dem kleinen Mädchen, sich selbst erkennt. Auch hier wissen wir nicht, ob sie über die Vergangenheit oder die Gegenwart oder gar die Zukunft redet, weil deren Dimensionen, auch die des Raums, in "Tales of the Loop" nie wirklich gesichert scheinen.

Ebenso wenig in der Kunst. Der Grundton dieser faszinierenden Serie "Tales of the Loop" ist nicht dunkel, wohl auch weniger dystopisch, denn tief, tief melancholisch. Was sie bedeutet? Hmm! Sie handelt in jedem Fall von Menschen.

