Witzig, gruselig, spannend: Neue Serien in der Mediathek

Ein Gaunerpärchen aus Süddeutschland, das ein kleines Dorf im Norden aufmischt, eine Dating-App, die das Leben ihrer Nutzer komplett umkrempelt und ein Polizist, der jahrzehntelang verzweifelt nach seiner Schwester sucht und dabei Hinweise auf eine rätselhafte Mordserie findet: Mit gleich acht Neustarts quer durch verschiedene Genres sorgt der NDR ab Anfang Oktober dafür, dass Serien-Fans bestens unterhalten durch Herbst und Winter kommen. Einige der Serien werden bereits vor ihrer Ausstrahlung im NDR Fernsehen in der ARD-Mediathek zu sehen sein.

Breiter Serien-Mix aus Comedy, Drama und Event-Krimi

Die neuen Formate sind Teil der NDR Serienoffensive. Mit einem Mix aus Koproduktionen und internationalen Einkäufen von Mystery über Crime bis Comedy baut der NDR sein fiktionales Angebot insbesondere für jüngere Zuschauer stark aus. Los geht's am 1. Oktober mit einer Culture-Clash-Komödie "Da is' ja nix" in sechs 30-minütigen Folgen.

"Da is' ja nix": Vom Kuh-Kaff zur Ayurveda-Oase?

In der ARD-Mediathek ab Donnerstag, 1. Oktober

6 Folgen à 30 Minuten (NDR)

Genre: Culture-Clash-Komödie

Im NDR Fernsehen im Weihnachtsprogramm

Das glamouröse Hochstaplerpaar Daniela Hinrichs (gespielt von Johanna Christine Gehlen) und Matthias Groller (Sebastian Bezzel) fliehen aus Bayern vor dem Zorn geprellter Investoren. Die beiden landen im Dorf Österbrarup, der Heimat von Daniela - und damit in einer Art Bermudadreieck des Nordens: ohne Handy-Empfang, Sehenswürdigkeiten oder wirtschaftliche Aussichten. Während Daniela zum Bedauern ihrer Tante Mechthild (Eva Mattes) am liebsten so schnell wie möglich wieder verschwinden würde, geht Matthias in seiner alten Rolle auf und verspricht dem Dorf das Blaue vom Himmel. Um nicht als Betrügerin dazustehen, sieht Daniela sich gezwungen, mit den schrulligen Dorfbewohnern das Unmögliche zu versuchen: ein Ayurveda-Heilbad in der norddeutschen Tiefebene aus dem Boden zu stampfen.

In weiteren Rollen sind unter anderen Herbert Knaup, Benjamin Morik, Anne Weber, Thilo Prothmann, Jannik Nowak, Götz Otto und Peter Franke zu sehen.

"Over Water - Im Netz der Lügen": Ex-TV-Star im Hafenmilieu

20 Folgen à 45 Minuten (Paneka NV / VRT/Eén - Telenet, Belgien, 2020)

Genre: Thriller / Familiendrama

Im NDR Fernsehen ab 20. Oktober die erste Staffel mit 10 Folgen dienstags um 22 Uhr in Doppelfolgen

Im Anschluss in der ARD-Mediathek

John Beckers ist ein ehemaliger TV-Promi, der durch seine Trink- und Spielsucht auf die schiefe Bahn geraten ist. Frisch aus der Entzugsklinik entlassen, erhält er von seiner Frau und den beiden Kindern eine letzte Chance, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen und eine neue Stelle in der Reederei seines Schwiegervaters anzutreten. Es dauert nicht lange, bis er trotz richtiger Absichten die falschen Entscheidungen trifft - und in gefährliche Machenschaften im Hafen von Antwerpen verwickelt und von seiner betrogenen Ehefrau an die Polizei verraten wird.

"Die Erben der Nacht": Erste Liebe unter Vampiren

In der ARD-Mediathek ab Freitag, 23. Oktober

1. Staffel: 13 Folgen à 25 Minuten (Internationale NDR Koproduktion)

Genre: Mystery für Kinder ab 10 Jahren

In Das Erste als 90-minütiger Film am 31. Oktober, 13 Uhr (Folge 1-4) und 1 November, 14 Uhr (Folge 5-7)

Im KiKa vom 2. bis 19. November, 20.10 Uhr

In One ab 27. November

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schwindet die Macht der letzten großen Vampir-Clans in Europa. Von den Rotmasken verfolgt und durch Clan-Kriege zu Erzfeinden geworden, steht die Zukunft aller Vampire auf dem Spiel. Um ihr Überleben zu sichern, beschließen die Clan-Ältesten, ihre Nachfahren - die Erben - künftig gemeinsam auszubilden. Die jungen Vampire, allen voran die 15-jährige Hamburgerin Alisa und der aus Norwegen stammende ebenfalls 15 Jahre alte Leo, erleben die erste Liebe - und stehen schon bald vor der größten Herausforderung ihres Lebens: Kein geringerer als Graf Dracula fürchtet um seine Macht und ist bereit, die Vampire, die er selbst erschaffen hat, zu opfern. Eine spannende Fantasy-Reihe nach den gleichnamigen Büchern von Ulrike Schweikert.

"Big Dating": Ein Algorithmus stellt die Liebe auf den Kopf

In der ARD-Mediathek ab Mittwoch, 11. November

8 Folgen à 25 Minuten (NDR)

Genre: Romantic-Comedy aus der Reihe "Nordlichter"

Im NDR Fernsehen ab 18. November um 22 Uhr in Doppelfolgen

Der junge App-Entwickler Sam hat einen Algorithmus entwickelt, um seine perfekte Partnerin zu finden. In einem geklauten Datensatz stößt er auf Lina, eine ebenso chaotische wie mysteriöse Kellnerin. Samuel stürzt sich Hals über Kopf in die neue Beziehung - unterstützt von seinen beiden besten Freunden Inga und Henner, die gerade Eltern werden. Doch der Algorithmus hat angefangen, das Leben von allen zu verändern: Während Samuel seine Persönlichkeit immer mehr verändert, um zu seinem perfekten Match zu passen, beginnen Inga und Henner, an ihrer Liebe zu zweifeln. "Big Dating" hat ihnen vorgerechnet, dass sie nicht zusammenpassen. Auch die Ehe von Samuels Eltern Gisela und Klaus steht vor einer echten Bewährungsprobe: Gisela hat sich in den Lehrer ihrer Amateur-Theatergruppe verliebt.

"Das Geheimnis des Totenwaldes": Event-Krimi und Familiendrama

In der ARD-Mediathek ab Mittwoch, 25. November

6 Folgen à 45 Minuten (NDR / ARD Degeto)

Genre: Event-Krimi und Familiendrama

In Das Erste als jeweils 90-minütiger Dreiteiler am 2., 5. und 9. Dezember um 20.15 Uhr

Im Sommer 1989 verschwindet die Schwester des Hamburger LKA-Chefs Thomas Bethge spurlos aus ihrem Haus in Niedersachsen, in dessen Nähe furchtbare Doppelmorde geschehen sind. Die Polizei in Weesenburg scheint überfordert. Bethge steht vor der schwierigsten Aufgabe seines Lebens: Er will seine Schwester finden, darf als Hamburger Polizist aber nicht in Niedersachsen ermitteln. Unbeirrt und fast drei Jahrzehnte lang recherchiert Bethge gegen große Widerstände in einem rätselhaften Kriminalfall, ehe er, bereits pensioniert, einem mysteriösen Serienmörder auf die Spur kommt. Die Event-Serie erzählt nicht nur die Geschichte eines spannenden Kriminalfalls, der fast 30 Jahre lang ungelöst blieb. Sie ist zugleich ein aufwühlendes Familiendrama um die verzweifelte Suche eines Bruders nach seiner Schwester und das Leiden der Angehörigen.

Zum hochkarätigen Ensemble gehören Matthias Brandt, Karoline Schuch, August Wittgenstein, Silke Bodenbender und Nicholas Ofczarek.

"Traces - Gefährliche Spuren": Junge Ermittlerin sucht den Mörder ihrer Mutter

6 Folgen à 45 Minuten (BBC, Großbritannien, 2019)

Genre: Crime-Drama

Im NDR Fernsehen ab 24. November dienstags um 22 Uhr

Im Anschluss in der ARD-Mediathek

Die 23-jährige Laborantin Emma Hedges kehrt in ihre schottische Heimat Dundee zurück, um sich am Institut für Forensik und Anatomie weiterzubilden. Der erste Übungsfall im Online-Kurs birgt für Emma allerdings eine grauenvolle Überraschung: Er hat große Ähnlichkeiten mit dem Mord an ihrer Mutter vor 18 Jahren, der nie aufgeklärt wurde. Emma Hedges nimmt Ermittlungen auf, deren Ergebnisse sie erschüttern werden. Die Serie auf Vorlage der Bestsellerautorin Val McDermid lässt das Publikum tief eintauchen in die Welt der Forensik.

Die Hauptrollen sind hochkarätig besetzt mit Molly Windsor ("Three Girls"), Laura Fraser ("Breaking Bad") und Jennifer Spence ("Supernatural").

"The Split - Beziehungsstatus ungeklärt": Scheidungsanwältin zwischen Dramen

12 Folgen à 50 Minuten (BBC, Großbritannien, 2019)

Genre: Anwaltsserie

Im NDR Fernsehen Anfang 2021

Im Anschluss in der ARD-Mediathek

In zwei Staffeln à sechs Episoden führt Familienanwältin Hannah nicht nur harte Scheidungskriege, sondern durchlebt auch ihre eigene Beziehungskrise. Und dann steht nach 30 Jahren auch noch der entfremdete Vater vor der Tür. Hannah und ihre zwei Schwestern müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die Trennung der eigenen Eltern ihr berufliches und privates Leben beeinflusst hat - und ob bei all den miterlebten Dramen um skandalöse Affären und hohe Vergleichssummen der Glaube an das Modell Ehe überwiegt.

"Magnus - Trolljäger": Slapstick, Drama und Romantik

6 Folgen à 30 Minuten (Norwegen, 2019)

Genre: Humorvoller Science-Fiction-Krimi

Im NDR Fernsehen Anfang 2021

Im Anschluss in der ARD-Mediathek

Magnus, ein idiotischer und zugleich genialer Polizist, versucht einen Mord zu lösen, der in der nordischen Mythologie verwurzelt ist. Unterstützt wird er dabei von einem suizidgefährdeten Kollegen und einem dürren Nachbarsjungen. Dann tauchen plötzlich mystische Fabelwesen in der winterlichen Landschaft auf. Die abenteuerliche Spurensuche wird zunehmend seltsamer - erzählt im Stil zwischen Slapstick-Komödie und spannendem Drama bis hin zur romantischen Liebesgeschichte.

"Wenn die Deiche brechen" in der ARD-Themenwoche

Im Rahmen der ARD-Themenwoche "#wieleben - bleibt alles anders", die sich den aktuellen Herausforderungen zwischen Klimawandel, Corona-Pandemie und Digitalisierung widmet, zeigt der NDR zudem noch einmal die niederländisch-belgische Serie "Wenn die Deiche brechen". Ein bedrückendes Szenario in sechs Folgen - das NDR Fernsehen zeigt jeweils drei Folgen am Montag, 16. November ab 23.15 Uhr und Donnerstag, 19. November ab 23.30 Uhr.

