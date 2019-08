Stand: 27.08.2019 13:21 Uhr

Die Krux mit dem Erwachsensein Golden Twenties , Regie: Sophie Kluge Vorgestellt von Walli Müller

Wer mit 40, 50 oder 60 Jahren auf die Jugendzeit zurückschaut, wird oft ein bisschen wehmütig. Andererseits: Möchte man wirklich nochmal Mitte 20 sein? Nicht wissen, wo es hingeht im Leben? Sophie Kluge, die Tochter von Filmemacher Alexander Kluge, hat sich für ihr Kino-Debut als Regisseurin die "Golden Twenties" vorgenommen. Eine Zeit, die sie offenbar nicht nur mit Parties und Leichtigkeit verbindet.

Trailer "Golden Twenties" 28.08.2019 09:55 Uhr In der melancholischen Komödie von Sophie Kluge kehrt Ava nach dem Examen in ihre Heimatstadt zurück - weiß aber nicht so recht, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll.







Betrachtet man "Golden Twenties" als Generationen-Porträt, dann zeigt der Film, wie wenig die Mitt-Zwanziger von heute zu beneiden sind. Denn in einer Welt wachsender Möglichkeiten ist die Suche nach Orientierung und Liebe um so schwieriger geworden! Henriette Confurius spielt Ava, die nach dem Examen mit 25 vorläufig zurück in ihre Heimatstadt und in Mamas Wohnung zieht.

Keine Ahnung, wie das weitere Leben aussehen soll

Es geht also um eine junge Frau, die "das ganze Leben noch vor sich hat". Nur hat sie keine Ahnung, wie es aussehen soll. Es gibt dafür ja kein Navi, das einem sagt, wo's langgeht. Auf ihre Bewerbungen bekommt Ava nur Absagen. Keiner scheint sie zu brauchen. Eine Hospitanz am Theater immerhin ist möglich. Sie ist ja zu allem bereit - so klein sie sich dafür machen muss.

Sympathisch, wie tapfer Ava alle Chancen zu nutzen versucht, die sich auftun. Aber zielführend ist das alles nicht. Regisseurin Sophie Kluge hat sich für ihren Debutfilm bewusst eine Heldin ausgesucht, die nicht cool und tough voranschreitet, sondern unsicher auf der Stelle tritt. "Ich wollte dieses Gefühl zeigen, dass jemand nach Hause kommt, an einen Ort, den er eigentlich gut kennt und sich dort aber fremd fühlt", sagt Sophie Kluge.

Das große Manko: Kein klassischer Handlungsbogen

Auf einen klassischen Handlungsbogen wartet man in "Golden Twenties" vergeblich. Und das ist auch das große Manko des Films: Er kommt nie in Fahrt, steuert auf keinen Höhepunkt zu, begnügt sich mit Episoden und Momentaufnahmen. Im Ansatz sind diese amüsant, aber irgendwie auch immer bitter. Da ist zum Beispiel das befreundete Pärchen, bei dem Ava zum Essen eingeladen ist. Die zwei wirken wie Laiendarsteller ihrer selbst inszenierten Liebesgeschichte. Die perfekt eingerichtete gemeinsame Wohnung wirkt wie eine Theater-Kulisse.

"Golden Twenties" macht nur bedingt Spaß

Manchmal hat man bei dem Film das Gefühl, einer jungen Generation zuzuschauen, die gar nicht mehr weiß, wie das geht: Erwachsensein. Beziehungen sind nicht mehr verbindlich. Statt Arbeitsverträgen gibt es Praktika. Und die eigenen Eltern sind als Vorbild oft ein Total-Ausfall. Als melancholische Komödie sieht die Regisseurin ihren Film. Und ja: Er ist gut beobachtet und treffsicher, hat aber auch etwas Lähmendes und Erschreckendes an sich. Keine Figur kommt hier auch nur einen Schritt voran. Avas Passivität wird immer schwerer erträglich. Spaß machen die "Golden Twenties" ihr und dem Publikum nur bedingt.

Golden Twenties Genre: Drama Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Henriette Confurius, Max Krause, Inga Busch, Franziska Machens, Nicolas Wackerbarth, Hanna Hilsdorf, Anton von Lucke, Blixa Bargeld Regie: Sophie Kluge Länge: 91 Min. FSK: Ohne Altersbeschränkung Kinostart: 29. August 2019

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 28.08.2019 | 09:55 Uhr