Tipps für die Mediatheken: Bankraubthriller und Eltern-Serien Stand: 20.08.2021 15:30 Uhr Aus den Mediatheken von ZDF, 3sat und Arte stellen wir Ihnen diese Woche die bissige Serie "Andere Eltern", die britische Serie "Mum" und den spanischen Thriller "Jeder gegen jeden" vor.

von Julia Jakob und Patricia Batlle

"Andere Eltern" - bissige Kita-Serie in der ZDF Mediathek

Nina ist Mutter von zwei Kindern, hat mal in einer Werbeagentur gearbeitet und macht jetzt eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin. Und sie ist wieder schwanger. In ihr ist der Gedanke gereift, etwas selbst auf die Beine zu stellen. Von ihrer Kita-Gründung erzählt die Serie "Andere Eltern". Sie begleitet Nina bei jedem Schritt, etwa bei der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit: "Das ehemalige Suchtpräventionszentrum köln-nippes. Tolle Räume, da gibt's Einiges zu tun." Die Interessensgemeinschaft ist ein bunter Haufen, von Hausmann bis Werber, von Musikmanagerin bis Tortendekorationsshop-Besitzerin.

Dazu ein Homosexueller und ein Paar mit einem dringenden Kinderwunsch. Die Rollen waren nur skizziert, die Schauspieler*innen kannten den Verlauf der Geschichte nicht und so wurde vor der Kamera kräftig improvisiert, was der Erzählung sehr gut tut. Die Figuren stecken voller Klischees, aber durch die Spontaneität werden sie glaubwürdiger, authentischer und letztendlich viel witziger. Lavina Wilson, Henny Reents, Sebastian Schwarz und allen anderen Schauspieler*innen ist das diebische Vergnügen am Spiel anzumerken. Die zwei Staffeln der Serie "Andere Eltern" sind bis 8. Oktober in der ZDF-Mediathek.

"Mum" der Arte Mediathek: britischer Humor in Familienserie

Es wird britisch - mit bittersüßem Humor. Cathy (Leley Manville) ist gerade kurz vor ihrem 60. Geburtstag Witwe geworden, Gäste und Blumensträuße fallen kurz vor der Beerdigung ins Haus. Cathy bewahrt - ganz britisch - immer die steife Oberlippe. Egal, ob der Freund ihres Sohnes in einem knallroten, viel zu kurzem Kleid zur Beerdigung erscheint oder die fiese Schwägerin nach Zucker für den ungenießbaren Tee fragt. Und dann ist da noch Michael, der so gerne ihr Lebensgefährte wäre, aber nicht den Mumm hat, es Cathy zu sagen. In den peinlichen Szenen steckt viel feiner britischer Humor. "Mum" steht im englischen Original mit deutschen Untertiteln bis zum 15. September in der Arte-Mediathek online zur Verfügung.

"Könige der Welt" in 3sat Mediathek: Musik-Dokumentation über Union Youth

Anfang der 2000er-Jahre erlebten vier Jungs der Band Union Youth aus der niedersächsischen Provinz einen kometenhaften Aufstieg. Ihr rauer Gitarrensound erinnert ein bisschen an Nirvana. Ein Bandmitglied erinnert sich: "Die größte Plattenfirma der Welt ruft an, der Weltmarktführer, und will wohl die Band unter Vertrag nehmen. Oh mein Gott! 'Hier ist das Apartmenthaus, hier könnt ihr einziehen. Hier ist ein Proberaum. Und das ist die Liste der Produzenten. Und morgen geht's los'." Aber der charismatische Sänger Maze reagiert ganz anders als seine drei Freunde: "Ich kann das nicht machen. Sag das jetzt bitte ab." Zehn Jahre später treffen sie sich wieder und wollen aus den Scherben von Union Youth etwas Neues aufbauen - aber Maze hat noch immer ein Problem mit den Drogen. Mit "Könige der Welt" ist Christian Brockhausen und Timo Großpietsch ein einfühlsamer Film über den Preis des Ruhms und die Macht der Freundschaft gelungen. "Könige der Welt" läuft am 25. August um 0.00 Uhr im NDR Fernsehen und steht bis zum 27. Juli 2022 in der 3sat Mediathek.

"Jeder gegen Jeden" - Bankraubthriller als Kammerspiel in ZDF-Mediathek

Es ist ein simpler Plan, der aufzugehen scheint: Eine Gruppe von Bankräubern räumt die Tresore leer und verschwindet durch einen zuvor gegrabenen Tunnel. Blöd nur, dass es im spanischen Valencia seit Tagen schüttet: Der Fluchttunnel ist überflutet. Die Nerven der Räuber liegen blank. Einer aus der Truppe spielt dann auch noch ein doppeltes Spiel. Er hat sich mit der Bankangestellten Sandra zusammengetan. Sie hat nichts mehr zu verlieren, sie ist gerade gefeuert worden. Sandra will nicht mit leeren Händen gehen: "Er ist ein Politiker, hat Leute abhören lassen. Das Urteil wurde aufgehoben. Und das Material wird hier aufbewahrt, er hat eine Festplatte. Nur ein Schließfach und das Ganze hat sich für uns gelohnt." Der spanische Thriller "Jeder gegen Jeden" (FSK 12) macht sich einen Spaß daraus, ständig neue Wendungen einzubauen. Die Sympathien wandern, wer eben noch moralisch einwandfrei schien, ist im nächsten Moment der Gauner. Thriller-Unterhaltung als Bank-Kammerspiel- "Jeder gegen Jeden" steht noch bis 27. August in der ZDF-Mediathek.

Konzertvideos vom M'era Luna Festival in NDR Mediathek

Nachdem das M'era Luna-Festival in Hildesheim, eines der größten für Alternative Musik, wegen Corona in diesem Jahr wieder verlegt werden musste, gibt es in der NDR Mediathek viel Material vom Festival. Neben der Seemannsgarn-Lesung etwa Konzerte von Subway to Sally, Mono Inc., Corvus Corax, Saltatio Mortis oder auch In Extremo. Die Videos stehen bis 9. November zur Verfügung. Hier geht es zur Übersicht.

