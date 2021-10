Tipps für die Mediatheken: Spionagethriller und eine Politsatire Stand: 22.10.2021 16:07 Uhr Aus den Mediatheken von ZDF und ARD stellen wir Ihnen diese Woche den Spionage-Thriller "Spy City" und die Improserie "Kranitz vor sowie vom Streamingdienst Sky die Polit-Satire "Die Ibiza Affäre".

von Silke Lahmann-Lammert

In den Mediatheken lassen sich viele Perlen entdecken: Drei Serientipps für den Herbst.

"Spy City": Klassischer Spionagethriller ab in ZDF-Mediathek

Berlin vor dem Mauerbau: Bei einem geheimen Einsatz tötet der britische Agent Fielding Scott (Dominic Cooper) einen Mann, der mit einer Waffe auf ihn losgeht. Ein klarer Fall von Notwehr. Seine Vorgesetzten in London sehen das jedoch anders. Scotts Opfer war Simon Haldane, ein Kollege bei MI6:

- Warum haben Sie ihn getötet?

- Sonst hätte er mich getötet.

- Das ist völlig unmöglich.

- Jeder glaubt das. Aber nur ich war dort und habe gesehen, was passiert ist. Niemand stellt die einzig richtige Frage: Warum hatte Simon Haldane vor, mich zu beseitigen? Zitat mit Agent Fielding Scott aus "Spy City"

Aber niemand scheint Scott zu glauben. Nun soll Scott erneut nach Berlin reisen und Kontakt zu seinem Jugendfreund, Manfred Ziegler, aufnehmen. Ein Physiker, der im sowjetischen Sektor der Stadt lebt, ein Schöpfer eines neuen Leitsystems für einen interkontinentalen ballistischen Flugkörper. Eine revolutionäre Erfindung. Scott soll den Wissenschaftler und seine Familie unbemerkt von der Stasi in den Westen bringen. Als dann doch alles anders kommt, als geplant, weiß er: Es gibt einen Maulwurf in den eigenen Reihen. "Spy City" ist ein klassischer Spionagethriller. Mit viel Stoff zum Rätseln, wem man trauen darf - und wem lieber nicht. Der Sendetermin im ZDF ist am 25. Oktober ab 22:15 Uhr. Alle sechs Folgen sind bis 30. November in der ZDF Mediathek zu sehen.

"Kranitz - bei Anruf Geld zurück": Improserie in der ARD Mediathek

Eine "normale" Paartherapie hält Klaus Kranitz (Jan Georg Schütte) nur für teure Trennungsbegleitung. Sein Selfmade-Ansatz verspricht den schnellen Erfolg. Er bringt stockende Zweisamkeit wieder zum Laufen - in wenigen Sitzungen und mit Geld-zurück-Garantie! Um die Beziehungen seiner Kundschaft zu reparieren, ist dem unkonventionellen Paartherapeuten keine Wahrheit zu direkt und kein Mittel zu abwegig. Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte, zugleich Regisseur und Co-Autor, verkörpert brillant den ebenso raffinierten wie abgründigen Titelhelden der sechsteiligen Serie. Das exzellent besetzte Ensemble nutzte die spielerische Freiheit des Impro-Formats, um die Besonderheiten und Absurditäten ihrer ungewöhnlichen Charaktere spontan vor laufender Kamera zu entwickeln. Als Vorlage diente das erfolgreiche ARD-Hörspiel "Paartherapeut Klaus Kranitz - Bei Trennung Geld zurück", das vom 10. Oktober an erneut in der ARD Audiothek und im Radio bei Bremen Zwei zu hören ist. Ab 15. Oktober stehen die Folgen auch in der ARD Mediathek zur Verfügung.

"Die Ibiza Affäre" - bissige Polit-Satire um Serie bei Sky

Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung werden dem zurückgetretenen Kanzler Sebastian Kurz aus Österreich vorgeworfen. Da fragt man sich: Hat die österreichische Politprominenz nichts dazu gelernt? Spätestens nach der Ibiza-Affäre 2019 hätte doch bekannt sein müssen, dass Korruption und Käuflichkeit böse enden können: Der Pay-TV-Sender Sky hat aus dem Polit-Skandal einen Polit-Thriller gemacht: Nikolas Ofczarek spielt in der vierteiligen Miniserie den Strippenzieher der Ibiza-Affäre, Julian Hessenthaler. Der Privatdetektiv und Mann fürs Grobe erfährt durch Zufall von einem Wiener Anwalt: "Ich habe in meinem Safe brisantes Material. So brisant wird's ja nicht sein. Naja, brisant genug, um einen bekannten Politiker in Misskredit zu bringen. - Wen?" Wie sich herausstellt, verwahrt der Jurist in seinem Tresor Fotos von der Sporttasche des FPÖ-Vorsitzenden, prall gefüllt mit Geldscheinen, die Heinz-Christian Strache von einem ukrainischen Oligarchen bekommen haben soll.

Bis auf kleine Änderungen an den Lebensgeschichten der beiden Hintermänner hält der Film sich eng an die historischen Tatsachen. Kein Wunder: Im Fall Strache schlägt die Realität jedes erfundene Krimi-Skript. "Die Ibiza-Affäre". Alle vier Teile der klugen und rabenschwarz-komischen Miniserie ab sofort auf dem Streamingdienst Sky.

