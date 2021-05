Mediathek-Tipps: Preisgekrönte Filme und spannende Serien Stand: 13.05.2021 14:30 Uhr Spannende Thriller, skurille Komödien, sozialkritische Dramen: In den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte lassen sich viele außergewöhnliche Filme finden.

von Patricia Batlle, Julia Jakob

Der beste deutsche Film aus dem Jahr 2020, mehrere Filme, die beim Internationalen Filmfest in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden sind und die BAFTA-nominierte und vielfach ausgezeichnete Serie "Bron - Die Brücke": Die Mediatheken haben im Mai einiges zu bieten - ein Überblick.

"Systemsprenger" mit Helena Zengel in der ZDF Mediathek

Benni (Helena Zengel) ist neun und schwer traumatisiert. Immer wieder muss sie zu neuen Pflegefamilien, keiner kommt mit ihr zurecht. Wenn dieses unbändige Mädchen wütend wird, springen bei ihr alle Sicherungen raus. Dann kann sie kein Erwachsener mehr halten. Eigentlich möchte Benni nur zu ihrer Mutter, die von Lisa Hagmeister gespielt wird. Aber die Mutter ist hoffnungslos überfordert und hat Angst vor ihrem eigenen Kind. Es gibt immer einen Grund für sie, sich nicht um Benni zu kümmern und es ist herzzerreißend zu sehen, wie die verletzte Kinderseele immer wieder sehnsüchtig die Mutterliebe einfordert: Wenn Benni wegläuft und nachts vor der Tür steht, oder die Mutter anruft und das kranke Schwesterlein wieder einmal Vorrang hat. "Systemsprenger" ist einer der außergewöhnlichsten und kraftvollsten deutschen Filme der jüngeren Vergangenheit - eine anstrengende, emotionale Achterbahnfahrt für alle Beteiligten, bei der sich Mitgefühl und Angst abwechseln. 2020 wurde der Film dafür mit der Goldenen Lola als bester deutscher FIlm ausgezeichnet. Hauptdarstellerin Helena Zengel, die Benni mit einer unvergesslichen Wucht und Energie spielt, sorgte nicht nur in Deutschland für Aufsehen. Für die US-Produktion "Neues aus der Welt" stand sie wenig später mit Tom Hanks vor der Kamera.

Arte und das Filmfest Cannes - viele Perlen in der Mediathek

Der Monat Mai ist beim Sender Arte voll gespickt mit Filmperlen rund ums Filmfest Cannes, das traditionell im Wonnemonat stattfindet - dieses Jahr jedoch in den Juli verschoben wurde. Mehrere Filme, die dort ausgezeichnet wurden laufen bei Arte. Unter anderem "The Rider" - der zweite Spielfilm der großen Oscar-Gewinnerin Chloé Zhao. Der Film handelt von einem jungen Ranger, der nach einem Unfall gar nicht mehr reiten, geschweige denn zu Rodeos darf. Wie er mit seiner Schwester, mit den neuen schwierigen Lebensumständen und besonders mit seinem Pferd umgeht, ist berührend anzusehen. Das Besondere: Die Darsteller in Film spielen sich selbst und haben Vieles selbst erlebt. "The Rider" läuft als Erstausstrahlung am Mittwoch, 19. Mai 2021 um 22.45 Uhr auf Arte und steht vom 19. Mai bis zum 25. Mai in der Arte Mediathek online zur Verfügung.

"Ich, Daniel Blake" - das Sozialdrama, das Regiseur Ken Loach 2016 die zweite Goldene Palme einbrachte, läuft am 19. Mai ab 20.15 Uhr bei Arte und steht dann bis zum 25. Mai in der Arte Mediathek online zur Verfügung. Der Film "Das Piano", der 1993 eine Goldene Palme bekam und ein Jahr später mit drei Oscars ausgezeichnet wurde, läuft am 16. Mai ab 20.15 Uhr, steht danach aber leider nicht in der Mediathek.

"Agonie" in der ARD Mediathek: Eine zerstückelte Leiche

Eine zerstückelte Leiche wird in verschiedenen Müllcontainern über Wien verteilt gefunden, über Motiv und Täter herrscht völlige Unklarheit. Danach erzählt der Film die Geschichte zweier junger Männer. Der 24-jährige Student Christian lernt die 19-jährige Sandra kennen und verliebt sich. Aus bürgerlichen Verhältnissen stammend, gibt er vor mehr zu sein, als er ist. Unter großem Druck lernt er verbissen für die schwerste Prüfung des ersten Studienabschnitts und fällt, ohne es zu beabsichtigen, seiner überarbeiteten Mutter zur Last. Alex, ein 18-jähriger Wehrdienstleistender, wohnt mit Eltern und Geschwistern in einer engen Gemeindebauwohnung. Seine Zeit vertreibt er sich mit YouTube-Videos, regelmäßigem Krafttraining und Feiern. Nach einem Konflikt mit der Polizei wird er festgenommen. Am Ende steht ein Mord, für den einer der beiden verantwortlich ist. Aber wer? "Agonie" steht noch bis zum 7. Juli in der ARD Mediathek.

Belgische Serie "Salamander" in der Arte Mediathek

Hochprofessionelle Räuber brechen in ein privates Bankhaus in Brüssel ein. Ihre Beute: Der Inhalt von 66 Schließfächern. Der Bank-Direktor will kein Aufsehen, beseitigt die Einbruchsspuren und verhindert offizielle Untersuchungen. Kurze Zeit später begehen erste Politiker Selbstmord. Sie wurden offensichtlich mit dem Material aus den Schließfächern erpresst. Die belgische Serie "Salamander" besticht durch eine spannende Geschichte, clevere Wendungen und man will unbedingt wissen, wo die Enden zusammenlaufen. Noch bis zum 3. August ist die zwölfteilige Serie in der Arte Mediathek.

Französische Serie "Derby Girl" in der ZDF Mediathek

Lolas Eiskunstlaufkarriere nimmt ein frühes Ende als sie nach einer Niederlage ihr Temperament nicht im Zaum halten kann. Zehn Jahre später arbeitet sie als Kassiererin und hat zehn Kilo mehr. Der Frust nagt an der 25-Jährigen. Da ergibt sich plötzlich eine ungeahnte Chance auf Roller-Blades. Weil Lola unbedingt wieder berühmt werden möchte, geht sie das Projekt an, als berühmtester Roller-Derby-Champion gefeiert zu werden. Allerdings ist der Trupp, bei dem sie sich vorstellt, die Cannibal Licornes, das schlechteste Team der Liga. Dazu kommt, dass der Haufen aus lauter Abgehängten besteht. Doch das Team wächst langsam zusammen. Alle Figuren der französischen Serie "Derby Girl" sind völlig überzogen gezeichnet - und genau daraus zieht die Serie ihren schrägen, fast comichaften Humor. "Derby Girl" ist bis zum 26. Juni in der ZDF Mediathek.

"Bron - Die Brücke" in der Arte Mediathek

In der Mitte der Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden wird eine tote Frauenleiche gefunden. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein zweigeteilter Leichnam Grund für grenzüberschreitende Zusammenarbeit geben wird? Am Fundort der Öresund-Brücke nimmt ein dänisch-schwedisches Ermittlerduo die Spur der Täter auf. Die brillante, aber sozial unbeholfene Kriminalbeamtin Saga Norén und der Kopenhagener Hauptkommissar Martin Rohde. Die nordische Thriller-Serie hat internationalen Kultstatus - nicht zuletzt dank ihrer ausgefeilten Charaktere und packend-düsteren Atmosphäre. Die erste und zweite Staffel stehen bis März 2022 in der Arte Mediathek.

