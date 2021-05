Mediathek-Tipps: Oscar-nominierte Filme und tolle Dokus im Mai Stand: 01.05.2021 18:00 Uhr Im Mai sind viele Filmperlen in den Mediatheken von ARD, ZDF, Arte und 3sat zu sehen. Mit dabei: die Klassiker "Tod auf dem Nil" mit Peter Ustinov und "M - eine Stadt sucht einen Mörder" von Fritz Lang.

von Patricia Batlle

Viele Filme und Serien konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums - auf zahlreichen Mediatheken, live im Fernsehen und in Portalen von Kinematheken aus aller Welt. Angesichts der weiterhin geschlossenen Kinos hier eine aktuelle Auswahl aus alten und neuen Filmperlen im Mai.

"The Guilty" - Suspense vom Feinsten in der Arte Mediathek

Gegen den Polizeibeamten Asger Holm (Jakob Cedergren) wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet - nun wurde er deshalb in Kopenhagens Notrufzentrale versetzt. Er nimmt den Notruf einer Frau auf, die sagt, sie wurde von ihrem Ex-Mann entführt. Sei steht unter Schock - und den Polizisten hält es kaum im Büro. Er will raus und ihr helfen. Dennoch muss er am Telefon bleiben. 84 Minuten dauert das klaustrophobische Kammerspiel des schwedisch-dänischen Regisseurs Gustav Möller. Sein fabelhaftes Drehbuch hält die Spannung über jede Minute - dabei scheint auf den ersten Blick nicht soviel zu passieren. Möllers Film erhielt mehrere Preise und war Dänemarks Oscar-Hoffnung im Jahr 2018. (FSK 12) Der Film läuft als Erstausstrahlung bei Arte, ist am 25. Mai um 13.50 zu sehen. Zudem steht er bis zum 4. Mai in der Arte Mediathek zur Verfügung.

"The Movies - Die Geschichte Hollywoods" in der ARD Mediathek

Ein wahrer Schatz mit einer Vielzahl von Perlen der Filmgeschichte ist seit kurzem in der ARD Mediathek zu entdecken. In zwölf Folgen à etwa 45 Minuten Länge bietet die Serie "The Movies - Die Geschichte Hollywoods" vom ersten Tonfilm bis zu dem 2000er-Kino. Sie stammt ursprünglich vom US-Sender CNN und zeigt Größen der Traumfabrik, wie sie über ihre Lieblingsfilme, Meisterwerke und Einflüsse sprechen - mit zahlreichen Schnipseln der besprochenen Filme. Für das Sichten bleibt viel Zeit: die Episoden stehen bis zum 18. Oktober 2021 in der ARD Mediathek.

"Good Will Hunting" - Oscarfilm von Gus van Sant in Arte Mediathek

In "Good Will Hunting" geht es um das jähzornige Mathegenie Will Hunting (Matt Damon), das nach einer Schlägerei nur der Haft entgehen kann, in dem er zur Therapie geht. Nach mehreren erfolglosen Therapieversuchen findet er seinen Meister in dem abgehalfterten Psychologen Sean Maguire (Robin Williams). Matt Damon und Ben Affleck spielen in diesem berührenden Film nicht nur tragende Rollen, sondern haben auch das Drehbuch geschrieben. 1998 wurden sie dafür mit einem Oscar und einen Golden Globe ausgezeichnet. Auch für Regisseur Gus Van Sant war "Good Will Hunting" der größte Hollywooderfolg. Zu sehen in der Arte Mediathek bis zum 2. Mai 2021 (FSK 12).

"Wie in alten Zeiten" - Gaunerromanze mit Emma Thompson in ZDF Mediathek

Berühmt wurde Pierce Brosnan als James Bond. In der romantischen Krimi-Komödie "Wie in alten Zeiten" von Joel Hopkins spielt Brosnan zusammen mit Emma Thompson. Die Ehe ist geschieden, die Kinder sind aus dem Haus und die Firma ist verkauft. Eigentlich wollte der charmante Richard (Pierce Brosnan) jetzt ein sorgloses Leben genießen. Doch dann stellt er fest, dass die Firma pleite und die Rente für ihn und seine geschiedene Frau verloren ist. Nun macht sich das Ex-Ehepaar auf der Suche nach dem gestohlenem Geld seiner Altersvorsorge. Das führt die beiden samt Freundin nach Paris, an die französische Riviera und sogar unter Wasser. (FSK 0) Zu sehen in der ZDF-Mediathek bis zum 2. Mai.

"Tod auf dem Nil": Hercule Poirot im Krimi-Klassiker

Regisseur John Guillermin hat 1977 Agatha Christies Kriminalroman "Tod auf dem Nil" mit perfekt konstruierter Handlung kongenial verfilmt. Dieses Mal muss der belgische Detektiv - hier gespielt von Peter Ustinov - einen Fall auf einem Nildampfer lösen. An Bord der Kreuzfahrt sind exzentrische Mitreisende und eine reiche Erbin, mit der anscheinend mehrere Gästen eine Rechnung offen haben. Fast wird sie bei der Besichtigung eines Tempels von einem Stein erschlagen, kurz darauf liegt sie aber tot in ihrem Bett - und jemand hat den Buchstaben "J" mit Blut an die Wand geschrieben. Poirot übernimmt. Ein kurzweiliges Filmvergnügen mit Maggie Smith und Mia Farrow mit Musik von Nino Rota. (FSK 12) Zu sehen bei Arte am 2. Mai ab 20.15 Uhr, danach am 4. Mai ab 13.50 Uhr, am 24. Mai ab 0.15 Uhr und am 26. Mai ab 13.50 Uhr.

"M - eine Stadt sucht einen Mörder" - Fritz Langs Meisterwerk in der 3sat Mediathek

Ein psychopathischer Triebtäter, der bereits acht Kinder auf dem Gewissen hat, versetzt Berlin in Angst und Schrecken. Die Polizei versucht vergeblich, den Mörder zu fassen. Als Beckert erneut zuschlägt und sich in einem anonymen Bekennerbrief an die Zeitungen wendet, bricht eine Massenhysterie aus: Jeder verdächtigt jeden. Inspektor Karl Lohmann, Kriminalkommissar bei der Mordkommission, setzt Himmel und Hölle in Bewegung. Fritz Langs Meisterwerk von 1931 "M" mit Peter Lorre, Gustaf Gründgens und Otto Wernicke hat nichts von seiner Dramatik eingebüßt. Lang war einer der expressionistischen Regisseure, die das deutsche Kino der Weimarer Republik zum größten Konkurrenten Hollywoods machten. (FSK 12) Zu sehen bis zum 9. Mai in der 3sat Mediathek.

