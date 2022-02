Sendedatum: 02.10.2013 06:40 Uhr Liberace von Katja Nicodemus

In seiner "Oceans"-Trilogie widmete sich Steven Soderbergh Las Vegas aus krimineller Sicht. Nun durchleuchtet er das legendäre Showbiz der Stadt anhand eines ihrer größten Stars: des Pianisten Liberace. Sein Leben war ein einziger Superlativ: Er besaß 13 Villen, hatte mehrere Adoptivkinder, 17 Hunde und ein Vermögen von etwa 100 Millionen Dollar.

Jawohl, das ist er: im Hermelinmantel, mit goldenen Schühchen und gefärbter Tolle: Liberace! Der Welt kitschigster Pianist, der Gefühlsgott an den Pianos von Las Vegas, das Entertainment-Genie der amerikanischen 60er- und 70er-Jahre - gespielt von Michael Douglas.

Liberace USA 2013

Regie: Steven Soderbergh

Mit Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd und anderen

Länge: 119 Min.

FSK: ab 12 Jahre



ab 3. Oktober im Kino

Und wie er von ihm gespielt wird! Egozentrisch und verführerisch, eitel und zärtlich, verrückt und berechnend, witzig und wahnsinnig. Unwiderstehlich also - auch für Liberaces jungen Geliebten Scott (Matt Damon). Kaum hat die Affäre der beiden begonnen, wird sie schon in das Universum von "Mr. Showmanship" eingepasst.

Superstar mit Schattenseiten

Douglas' Liberace ist nicht einfach nur der Mann, der aus der klassischen Musik paillettenglänzende Schmachtschinken macht. Soderbergh zeichnet ihn komplexer: als ich-bezogenes Showbiz-Monster, aber auch als großen Liebenden, der sich in Scott, den All American boy mit der spießigen Fönfrisur, verliebt.

Es ist eine Freude, dabei zuzusehen, wie Matt Damon in der Rolle des Geliebten zunächst ein wenig arglos in die Gegend schaut. Wie er von allem, was der Meister sagt, beeindruckt ist, auch als Liberace seinen Schönheits-Chirurgen bittet, den Jungen umzumodellieren - in ein Liberace-Abbild!

"Liberace" mag ein glitzernder Exzentriker sein, der in seiner mit Gold, Strass und Purpur vollgestopften Villa seinen Pudel verhätschelt und seinen Liebhaber vereinnahmt - aber der Film zeigt auch die Ängste und Neurosen hinter der Fassade. Er zeigt einen Menschen mit geradezu krankhafter Angst vor der Einsamkeit, süchtig nach Bestätigung. Und er erzählt die Liebesgeschichte zwischen Liberace und Scott von der großen Romantik und Leidenschaft des Beginns bis zu bitteren Ende.

Großartige Schauspiel-Leistung

Dazu braucht es zwei Darsteller wie Michael Douglas und Matt Damon, die ihre Rollen mit Haut und Haaren ausfüllen. Von den Sexszenen bis zu den Psychodramen, vom häuslichen Beziehungskleinkrieg bis zur großen anrührenden Liebeserklärung auf der Bühne.

Letztlich ist Soderberghs Film auch eine traurige Rückschau auf die Heimlichtuerei, zu der sich Liberace gezwungen glaubte. Zeitlebens verleugnete er seine Homosexualität, verschanzte sich mit seinem Lebensgefährten und später mit wechselnden Geliebten in seinen Prunkhäusern - und gab in der Öffentlichkeit den ewigen Junggesellen, der die Richtige noch nicht gefunden hat.

Auch Scott bleibt in der Öffentlichkeit unsichtbar. Und er muss erfahren, dass er für Liberaces Manager nur ein austauschbarer Homo-Gespiele ist.

Liberace ist das vorerst letzte Steven-Soderbergh-Werk, das bei uns ins Kino kommt, denn der Regisseur hat seinen Rücktritt vom Filmemachen erklärt. Seine anrührende und erhellende Liberace-Geschichte lässt erahnen, wie sehr uns Soderberghs Blick auf die USA und die amerikanische Kultur- und Popkultur fehlen wird. Hoffen wir also mit dem Liberace-Hit "I'll be seing you" einfach auf ein Wiedersehen.

