Stand: 27.02.2019 14:01 Uhr

"Hard Powder": Liam Neeson auf Rachefeldzug Hard Powder , Regie: Hans Petter Moland Vorgestellt von Bettina Peulecke

Das Hollywood das Remake eines europäischen Erfolgsfilms dreht, ist nichts Neues. Früher wurden dafür jedoch selten die Original-Regisseure verpflichtet. Das ändert sich gerade. Demnächst kommt Til Schweigers US-Version von "Honig im Kopf" in die Kinos, unter seiner Regie. Auch der norwegische Regisseur Hans Petter Moland zeichnete schon für die Original-Gangster-Groteske "Einer nach dem Anderen" verantwortlich, die nun als US-Produktion unter dem Titel "Hard Powder" in die Kinos kommt - mit Liam Neeson in der Hauptrolle.

Filmtrailer: "Hard Powder" 27.02.2019 06:40 Uhr Liam Neeson als wortkarger Rachengel, jede Menge Action und eine gute Portion schwarzer Humor machen Hans Petter Molands Film "Hard Powder" zu einem überzeugenden Remake.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Liam Neeson als Schneepflugfahrer

"Es ist ein guter Rache-Thriller, der großen Wert auf die Charaktere legt. Es gibt sehr interessante Bösewichte und mir gefällt der sehr schwarze Humor", meint Liam Neeson, dieser großartige Charakterdarsteller, der in der Vergangenheit immer mehr in die Rolle von Hollywoods rüstigem Actionhelden gerutscht ist. Nun spielt er den störrischen Schneepflugfahrer Nels und steht Stellan Skarsgård in der Originalversion in nichts nach.

Nels lebt mit Frau und Sohn in einer Hütte im wunderschön verschneiten Kehoe, einem der launigsten Skiorte von Colorado. Dort ist alles ein bisschen größer, es gibt ein bisschen mehr Schnee und die Berge sind ein bisschen höher als in Norwegen. Mit seinem monströsen Schneepflug ist Nels dort der King of the Road.

Action-Drama in imposanter Kulisse

Insgesamt ein imposantes Setting für die groteske Rache-Story voller skurriler Gestalten und grobschlächtiger Schauwerte. Nels' Sohn wird getötet und sein Vater wird zum Racheengel. Jedes seiner Opfer bringt ihn ein Stück näher an den wahren Verantwortlichen für den Tod seines Sohnes, einen durchgeknallten Drogenboss.

Liam Neeson als wortkarger Rachengel, jede Menge Action und eine gute Portion schwarzer Humor machen "Hard Powder" zu einem überzeugenden Remake. Etwas weniger radikal als das europäische Original, aber immer noch rau und voller abgründiger Gestalten - und mit einer ebenso naheliegenden wie amüsanten Idee im Abspann.

Hard Powder Genre: Spielfilm Produktionsjahr: 2018 Produktionsland: Großbritannien Zusatzinfo: mit Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson Regie: Hans Petter Moland Länge: 119 Min. FSK: ab 16 Jahre Kinostart: 28. Februar 2019

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 27.02.2019 | 08:55 Uhr