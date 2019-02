Stand: 27.02.2019 14:13 Uhr

Gangsterdrama im chinesischen Mafia-Milieu Asche ist reines Weiß , Regie: Zhangke Jia Vorgestellt von Katja Nicodemus

Seit dem Jahr 2000 ist die chinesische Schauspielerin Zhao Tao Hauptdarstellerin fast aller Filme ihres Ehemannes, des Regisseurs Jia Zhangke. In seinem neuen Film hat er ihr eine besonders eindrückliche Rolle auf den Leib geschrieben: Zhao Tao spielt eine Gangsterbraut, der die Kamera über 18 Jahre hinweg folgt: "Asche ist reines Weiß".

Sie wird wie eine Königin eingeführt, und sie ist ja auch eine - jedenfalls in ihrer Welt. Es ist die Welt einer verrauchten Spielhölle und Spelunke, in der sich Groß- und Kleinkriminelle die Klinke in die Hand geben. Dort ist Qiao in ihrem Element. Sie ist die Freundin des Gangsterbosses Bin, in den sie sehr verliebt zu sein scheint. Das erzählen jedenfalls auch die romantischen Schlager, die Qiao so gerne hört.

Dieser Film erzählt eine Liebesgeschichte von tragischer Schönheit. Er ist das Porträt eines Landes und ein Gangsterfilm zugleich. "Asche ist reines Weiß" beginnt im Jahr 2001 als klassische Gangstergeschichte. Es gibt den Ober-Boss, der hin und wieder bei seinen Vasallen nach dem Rechten sieht. Es gibt Koffer mit Geldzuwendungen - und rituelle Verbrüderungen der Kriminellen bei Schnapsgelagen.

Anfang des neuen Jahrtausends verändert sich China

Jia Zhangke ist einer der renommiertesten Autorenfilmer Chinas. Seit mehr als 20 Jahren dreht er Filme, die stets auch Porträts, Skizzen und Impressionen seines Landes sind. In "Asche ist reines Weiß" schildert er die Umbrüche in der nordchinesischen Stadt Datong. Zu Beginn des neuen Jahrtausends befindet sich die dortige Bergbauindustrie kurz vor dem Zusammenbruch. Qiaos Vater, ein pensionierter Bergarbeiter, versucht die Schließung der Zeche mit Appellen über Lautsprecher zu verhindern.

Die einen verlieren ihre rechtmäßige Arbeit, die anderen surfen auf dem unrechtmäßig erworbenen Reichtum. Qiao und Bin jedenfalls leben im Moment, sahnen ab durch die Immobilienspekulationen der Gangchefs. Jeder will ein Stück abbekommen vom großen Kuchen, und die Geldzählmaschine läuft permanent. Szenen in der Disco zeigen diesen Tanz auf dem Vulkan - zu amerikanischen Schlagern der 70er- und 80er-Jahre.

Mit einer Pistole beginnt das Verhängnis

"Asche ist reines Weiß" ist kein geradliniger Gangsterfilm, sondern das Porträt einer Frau über Jahrzehnte hinweg. Im ersten Teil des Films gibt es eine Szene zwischen Qiao und Bin an einem erloschenen Vulkan. Es ist ein Moment, in dem sie sich selbst moralisch verortet.

Am Vulkan wird er ihr erklären, wie man eine Pistole entsichert - und schießt. Wie immer, wenn im Kino eine Pistole auftaucht, ist dies ein erstes Zeichen für ein kommendes Verhängnis.

Als Bin in seinem Wagen von einer Horde junger aufstrebender Krimineller überfallen wird, ist es Qiao, die ihn rettet, indem sie die Waffe benutzt und in die Luft schießt. Da sie sich gegenüber der Polizei weigert, die Herkunft der Pistole aufzuklären und ihren Geliebten zu verraten, wandert sie ins Gefängnis - für fünf Jahre. Es ist ein Liebesbeweis, der ohne Erwiderung bleibt, wie wir beim Besuch einer Verwandten erfahren.

Nach ihrer Haftentlassung hat Qiao es nicht leicht

"Asche ist reines Weiß", dieses große Epos, weicht seiner Heldin nicht von der Seite. Gemeinsam mit der entlassenen Qiao blicken wir nach fünf Jahren auf ein verändertes China. Dort haut jeder jeden übers Ohr. Die Kriminellen von einst sind nun Mitglieder in exklusiven Golfclubs.

Qiao macht sich auf die Suche nach ihrem früheren Geliebten. Um Geld aufzutreiben, erfindet sie einen Trick: In teuren Restaurants spricht sie wohlhabende Männer an. Als ältere Schwester von deren angeblich schwangeren Geliebten. Die Trefferquote ist erstaunlich.

"Asche ist reines Weiß" besteht aus langen Einstellungen, in die das Leben einzieht. So entsteht das Porträt eines Landes und das Porträt einer Frau, die nicht aufgibt. Man wird die Figur der Qiao so schnell nicht los. Noch lange denkt man an sie, wie sie aufrecht, mit geradem Rücken durch ein Land läuft, das von seinen eigenen Umbrüchen überholt wird.

Asche ist reines Weiß Genre: Drama Produktionsjahr: 2018 Produktionsland: China Zusatzinfo: mit Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng Regie: Zhangke Jia Länge: 125 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 28. Februar 2019

