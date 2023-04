"Indiana Jones 5" mit Harrison Ford: Ein "größeres Spektakel" Stand: 05.04.2023 14:07 Uhr Regisseur James Mangold präsentiert "Indiana Jones 5 - Das Rad des Schicksals" am 18. Mai als Weltpremiere beim Filmfest Cannes. Der 80-jährige Harrison Ford wird als Jones im Film digital verjüngt.

Im Sommer kommt mit "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" der fünfte und wohl abschließende Film der "Indiana-Jones"-Reihe in die Kinos (im Original: "Indiana Jones and the Dial of Destiny."). Damit sind etwas mehr als 15 Jahre seit dem letzten Abenteuer im Kino für Indiana Jones vergangen. Der Film läuft beim Filmfest Cannes im Wettbewerb außer Konkurrenz und feiert am 18. Mai Weltpremiere.

Ein Großteil der Stars für den roten Teppich des französischen Filmfests sind neben Mangold bereits angekündigt: Hauptdarstellerin Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen und Toby Jones dürften dabei sein. "1995 hatte ich die Ehre, mit meinem ersten Film nach Cannes zu kommen. Achtundzwanzig Jahre später bin ich stolz, mit einem etwas größeren Spektakel zurückzukehren", freut sich der US-Regisseur Mangold auf die Premiere beim Filmfest.

Worum geht es in "Indiana Jones 5"?

Hauptdarsteller Harrison Ford ist mittlerweile 80 Jahre alt, aber immer noch fit genug, um den Archäologen Jones zu verkörpern. Er soll in Cannes für sein Lebenswerk geehrt werden. Im Film wird er durch digitale Technik deutlich verjüngt. Allzu viel verrät der Verleih noch nicht über den Inhalt des Filmes. Der Blockbuster handelt in einer Welt in den 1960er-Jahren, in der "Indy" sich nicht mehr zurechtfindet. Doch als ihn ein alter Gegner heimsucht, muss Jones seinen Hut aufsetzen und seine Peitsche schwingen, um zu verhindern, dass ein uraltes Artefakt in falsche Hände gerät. Wahrscheinlich trifft Indiana Jones in Jürgen Voller, gespielt von Mads Mikkelsen auf einen Gegner, Helena ist wohl die Patentochter von "Indy", die ihm bei seinem jüngsten Abenteuer hilft.

John Williams scherzt: "Für mich ist Harrison Ford ein Teenager"

"Ich weiß nicht, wie alt Harrison mittlerweile ist, aber für mich ist er ein Teenager", scherzt der seit Februar 91-jährige Fimkomponist John Williams, der einmal mehr Musik für den Blockbuster-Soundtrack geliefert hat.

Die Produktion wurde zum Großteil in England an Original-Drehorten und in den Pinewood-Studios verfilmt, eine längere Szene mit einem Boot auf Sizilien, ein Teil in Glasgow, Schottland. Das Drehbuch nach von George Lucas und Philip Kaufman erschaffenen Figuren hat James Mangold gemeinsam mit Jez Butterworth, John-Henry Butterworth und David Koepp geschrieben.

Seit 1981 sucht Harrison Ford als Abenteurer Indiana Jones Schätze an den entlegensten Orten dieser Welt. James Mangolds Blockbuster startet am 29. Juni 2023 in Deutschland.

