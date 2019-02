Stand: 02.02.2019 00:01 Uhr

Viel Zündstoff beim neuen Frauenteam im Tatort von Merle Hoemberg

Es gibt einen neuen Tatort aus Göttingen - mit einem bekannten Gesicht: Maria Furtwängler spielt die Kommissarin Charlotte Lindholm, die von Hannover nach Göttingen versetzt wird. Zum ersten Mal ermittelt sie mit Kollegin Anaïs Schmitz, gespielt von Florence Kasumba. Eine Vorstellung des neuen Teams, das am 3. Februar ab 20.15 Uhr in Das Erste in der Folge "Das verschwundene Kind" gemeinsam arbeitet.

Kommissarin Charlotte Lindholm tut sich mit ihrer Versetzung nach Göttingen schwer. Es fühlt sich für sie wie ein Abstieg an. Das lässt sie ihre neue Partnerin Anaïs Schmitz spüren.

"Ich arbeite lieber allein, Kommunikation ist nicht so mein Ding, und Teamwork auch nicht. Und ich habe ein Problem mit Kollegen, die nicht auf meinem Niveau ermitteln. Szene aus "Das verschwundene Kind"

Neues Tatort-Ermittlerduo: Lindholm und Schmitz











Neuer Fall handelt von einem verschwundenen Baby

Im neuen Tatort aus Göttingen prallen zwei starke Frauen aufeinander: Anaïs Schmitz kontert in gleichem unfreundlichen Ton. Damit nicht genug. Die zwei bekommen einen schwierigen Fall: Es geht um ein verschwundenes Baby, geboren von einer 15-Jährigen in einer alten Schulumkleide. Der Fall bringt die sonst so gepanzerten Kommissarinnen emotional an ihre Grenzen.

Neuer Tatort mit Maria Furtwängler in Göttingen Hallo Niedersachsen - 30.01.2019 19:30 Uhr Im Tatort "Das verschwundene Kind" hat Charlotte Lindholm einen Fall in Göttingen zu lösen. Maria Furtwängler und Florence Kasumba kamen nun zur Vorab-Premiere in die Stadt.







3 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Große Spannungen und eine Attacke im neuen Team

Ermittlerin Lindholm herrscht ihre Kollegin in einer Szene an: "Ein Baby, ausgesetzt in einem Fluss. Vielleicht ist das jetzt irgendwann mal Grund genug für Sie, Ihren Hintern hochzukriegen und zu ermitteln!" Als Schmitz sie daraufhin ohrfeigt, platzt Lindholm: "Sind Sie irre? Spinnen Sie, oder was?" Darauf erwidert Schmitz: "Es geht manchmal mit mir durch. Mangelnde Impulskontrolle."

Eine Kommissarin, der die Hand ausrutscht: Anaïs Schmitz ist unerwartet aggressiv, wortkarg und undiplomatisch. Für Darstellerin Florence Kasumba ist das schauspielerisch spannend: "Ich bin froh, dass man mir unglaublich viel Freiheit gegeben hat. Ich habe die Rolle aggressiver gespielt, als sie vielleicht hätte sein müssen. Für mich ist es interessant, weil ich noch nie so jemanden gespielt habe, der so unkontrollierbar ist."

Schauspielerin Maria Furtwängler hatte sich ausdrücklich ein weibliches Ermittler-Duo gewünscht: Das habe dem Tatort noch gefehlt. Sie sagt, Kasumba sei eine tolle Besetzung. "Florence bringt eine ganz andere Energie mit in den Raum, sie hat in Marvel-Verfilmungen gespielt, in 'Black Panther'. Sie hat eine große physische Präsenz." Es sei anspruchsvoll, im Vergleich dazu "nicht als nasses Hemd rüberzukommen", so Furtwängler. "Sie kommt aus dem Musicalbereich. Das hat mich durchaus physisch gefordert, da gegen sie zu bestehen."

Konflikt zwischen den Frauen spielt zentrale Rolle

Dass Florence Kasumba die erste dunkelhäutige Tatort-Kommissarin spielt, ist im Film nicht weiter Thema. Im Mittelpunkt steht der Konflikt mit Kollegin Lindholm, der auch in den nächsten Folgen weiter Thema sein wird. "Da steckt viel Energie drin, weil die beiden nicht nur unterschiedlich aussehen, sondern auch ein sehr unterschiedliches Temperament haben. Charlotte mit ihrer Unfähigkeit zu Teamarbeit, Anaïs mit ihrer Unfähigkeit, ihre Aggression zu kontrollieren", erzählt Lindholm. Kasumba ergänzt: "Wir sind beide wirklich wie Tag und Nacht, sowohl vor, als auch hinter der Kamera. Ich mag diese Konflikte, dass es Reibung gibt, und dass die beiden länger brauchen, um miteinander auszukommen. Alles andere wäre langweilig".

Neues Frauen-Tatort-Duo für Göttingen NDR Info - Kultur - 02.02.2019 06:55 Uhr Autor/in: Merle Hömberg Erstmals ermitteln die Kommissarinnen Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) zusammen. Ein Porträt des neuen Tatort-Duos aus Göttingen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 03.02.2019 | 09:00 Uhr