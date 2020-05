Stand: 04.05.2020 15:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

Dokumentarfilm "Prima Mallorca" feiert online Premiere von Axel Seitz

Mit Mallorca verbinden wohl die meisten mit der spanischen Ferieninsel vor allem eines: Urlaub. Für 40 Langzeitarbeitslose aus Mecklenburg-Vorpommern sollte die balearische Insel der Beginn eines besseren Lebens sein. Sie flogen für ein zehnwöchiges Praktikum mit der Hoffnung auf eine Beschäftigung dorthin. Die Regisseurin Nana Rebhan hat sie begleitet. Ihr Dokumentarfilm "Prima Mallorca" ist am 6. Mai 2020 als Uraufführung im Rahmen des Filmkunstfestes MV im Internet zu sehen.

Filmfest Schwerin: "Prima Mallorca" Kulturjournal - 04.05.2020 23:05 Uhr Autor/in: Stefan Mühlenhoff Auf Mallorca wagen 40 Langzeitarbeitslose aus Mecklenburg-Vorpommern den Sprung in ein neues Leben. Der Film "Prima Mallorca" begleitet fünf von ihnen und zeigt, ob die Veränderung gelingt.







"Sie sind sich darüber im Klaren - wenn Sie da hinkommen, ist da noch Urlaubszeit. Sie sind in einem Urlauberhotel und haben natürlich nicht Urlaub", hören die 40 Langzeitarbeitslosen bei ihrer Vorbereitung aufs Mallorca-Praktikum. Zu den Kursteilnehmern, gehört der Mittdreißiger Thomas: "Meine Pläne für Mallorca sind riesig. Da ist eine große Hoffnung. In erster Linie will ich dort Fuß fassen, das Ganze als Sprungbrett zu benutzen." Das Projekt ginge zwar über zehn Wochen. Er möchte mehr: "Für mich soll es um den Rest meines Lebens gehen. Ich möchte dort bleiben."

Rebhan begleitet Langzeitarbeitslose nach Mallorca

Neben Thomas hat sich die Berliner Regisseurin Nana Rebhan mit vier weiteren Frauen und Männer unterhalten. Sie erzählt: "Ich war in der Vorbereitung bei dem Spanischkurs in Mecklenburg-Vorpommern dabei." Dort habe sie als stille Beobachterin geguckt, wer für den Film interessant sei und wer gerne vor der Kamera stehen wolle. Nach der Vorauswahl habe es sich auf Mallorca noch etwas verschoben. "Es kam auch ein neuer Teilnehmer hinzu", so Rebhan.

Der neue ist Ingolf, von Beruf Kfz-Meister: "Ich finde in Schwerin keine Arbeit mehr und ich möchte auch nicht mehr in diesem Beruf arbeiten. Ich bin hier auf der Suche nach einer neuen Orientierung. Und wenn möglich, möchte ich auch hierbleiben." Diese lange Arbeitslosigkeit habe zu Depressionen geführt. Er habe durch die Langzeitarbeitslosigkeit finanzielle Probleme. "Im letzten Jahr hat mich meine Freundin verlassen, auch aus diesem Grund. Das ist eine Situation, die ausweglos erscheint." Er hoffe, auf Mallorca alte Lasten abschütteln und neu anfangen zu können.

Offenes Erzählen übers bisherige Leben

In dem Film erzählen die fünf Protagonisten sehr direkt über ihr bisheriges Leben, davon war Nana Rebhan beeindruckt: "Ich war überrascht, wie offen und ehrlich die Menschen mir bei den Interviews ihr Herz geöffnet haben", so Rebhan. So berichte Stefan über seine Arbeitslosigkeit und wie diese ihn veränderte: "Man weiß mit dem Tag nichts mehr anzufangen. Dann verliert man den Mut, neue Arbeit zu finden. Dann findet man irgendwas, um sich zu erleichtern." Bei den meisten sei es Alkohol und Rauchen, beim nächsten seien es Drogen. "Das sind viele Sachen, wo man merkt, dass Hartz 4 die Menschen kaputt macht", meint Stefan.

Auf Mallorca begleitet die Filmemacherin Stefan und die anderen, wie sie ihre Praktika wahrnehmen, wie sie Hoffnung schöpfen, dass sich ihnen eine neue Chance bietet. Dass sie alle bisher in ihrem Arbeitsleben eher gescheitert und als Hartz-4-Empfänger womöglich auch gebrandmarkt sind, steht im Film weniger im Vordergrund. Rebhan gelingt es wohltuend, diesen Menschen zuzuhören und sie mit ihren Problemen ernst zu nehmen. Sie hat vor der anstehenden Premiere mit allen Protagonisten aus dem Film noch einmal telefoniert. "Die freuen sich sehr, dass der Film jetzt auf einem Festival läuft."

Von vornherein hatte sie geplant, nach einem gewissen Abstand mit allen zu sprechen, wie es ihnen nach Mallorca ergangen ist. So erfährt der Zuschauer am Ende, ob jemand auf der Insel geblieben ist und wer in MV vielleicht einen Job gefunden hat.

