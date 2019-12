Stand: 07.12.2019 21:52 Uhr

Europäischer Filmpreis: "Systemsprenger" geht leer aus

Am Samstagabend sind die Europäischen Filmpreise 2019 bei einer Gala in Berlin verliehen worden. Der in Hamburg und Niedersachsen gedrehte Film "Systemsprenger" von Regisseurin und Drehbuchautorin Nora Fingscheidt war als bester Film nominiert, erhielt aber keine Auszeichnung.

Keine Ehrung für Hauptdarstellerin Zengel

Auch die mittlerweile elfjährige Hauptdarstellerin aus "Systemsprenger", Helena Zengel, war nominiert: als beste europäische Schauspielerin. Sie musste sich jedoch der Britin Olivia Colman geschlagen geben, die für ihre Rolle als Queen Anne in der Königshofgroteske "The Favourite" von Yorgos Lanthimos ausgezeichnet wurde.

Neben Colman wurde Lanthimos für die beste Regie geehrt. Preise gab es auch für Kamera, Schnitt, Kostüm und Maske von "The Favourite", der zudem als beste Komödie ausgezeichnet wurde. Schließlich gewann Lanthimos auch noch die Trophäe für den besten Film.

"Systemsprenger": Oscar-Kandidat aus dem Norden Kulturjournal - 02.09.2019 22:45 Uhr Autor/in: Thorsten Mack Benni wechselt häufig die Pflegefamilie, weiß nicht wohin mit ihrer Wut. Der aufrüttelnde Film "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt hat nun die Chance auf einen Oscar.







Schwergewichtige Konkurrenz in der Königskategorie

In der Kategorie bester europäischer Spielfilm stand "Systemsprenger" neben dem späteren Siegerfilm "The Favourite" mit wahren Schwergewichten im Wettbewerb: mit "Leid und Herrlichkeit" von Pedro Almodóvar, dessen Hauptdarsteller Antonio Banderas als bester europäischer Schauspieler ausgezeichnet wurde, sowie Roman Polanskis Drama "J'accuse", Marco Bellocchios Mafiafilm "The Traitor" und dem französischen Oscar-Kandidaten "Les Misérables" von Ladj Ly.

Porträt Antonio Banderas: Vom "Zorro" zum Palmensieger Pistolero, Picasso, gestiefelter Kater, Zorro, schwuler Lover: Antonio Banderas kann alles. Mit Stammregisseur Pedro Almodóvar erlebt der 58-Jährige nun einen neuen Höhenflug. mehr

Werner Herzog und "Babylon Berlin"-Macher ausgezeichnet

Bei der Gala wurde der deutsche Regisseur Werner Herzog für sein Lebenswerk geehrt. Herzog habe unendlich viel Enthusiasmus. Er könne für etwas brennen und sei bereit, dafür "an Grenzen zu gehen", sagte sein Kollege Wim Wenders in der Laudatio. Herzog bedankte sich für die Auszeichnung und erinnerte in seiner Rede an die Bedeutung der Europäischen Union: Die EU sei das größte Friedensprojekt, das die Welt je gesehen habe: "Wir sollten darüber lieber froh sein."

Erstmals wurde auch die erfolgreichste Fernsehserie Europas gekürt. Der Preis geht 2019 an die deutsche Produktion "Babylon Berlin". Mehr als 3.600 Mitglieder der European Film Academy hatten sich auf die Nominierungen für den 32. Europäischen Filmpreis geeinigt.

