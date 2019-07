Stand: 30.07.2019 16:00 Uhr

Eine schicksalhafte Begegnung am Strand Es gilt das gesprochene Wort , Regie: İlker Çatak Vorgestellt von Krischan Koch

Das Thema Migration kommt auch im deutschen Kino immer häufiger vor. Vor Kurzem lief das Flüchtlingsdrama "Roads". Jetzt kommt ein Film des jungen Hamburger Regisseurs Ilker Catak ins Kino. "Es gilt das gesprochene Wort" über die Scheinehe eines Türken mit einer Deutschen wurde auf dem Filmfest München gerade mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Marion und Baran leben in höchst unterschiedlichen Welten. Marion (gespielt von Anne Ratte-Polle) ist Pilotin. Baran, den sie am Strand des türkischen Badeortes Marmaris kennenlernt, schlägt sich in einer Bar als Gigolo durch. Er hat gerade seine anatolische Heimat verlassen und träumt von einem Leben in Deutschland.

Marion lässt sich tatsächlich überreden. Sie nimmt Baran (Ogulcan Arman Uslu in seiner ersten Kinorolle) mit nach Deutschland und regelt alles für ihn. Sie geht mit ihm eine Scheinehe ein, besorgt ihm einen deutschen Pass, eine Wohnung und einen Job in der Abfertigung auf dem Hamburger Flughafen.

Regisseur Ilker Catak, der mit seinem Abschlussfilm an der Hochschule 2015 den Studenten-Oscar gewann, lässt sich alle Zeit für seine Charaktere und auch für die Schauplätze.

Kontrastprogramm Strand und Standesamt

So sind lebensnahe, fast dokumentarische Bilder des touristischen Nachtlebens am türkischen Mittelmeer entstanden und dann in Deutschland eine eindrucksvoll triste Trauungsszene im Standesamt. Marions kurzes Lächeln nach dem verunglückten Kuss des Brautpaares deutet vorsichtig an, wie die Geschichte weitergehen könnte. Von ihrem bisherigen Partner trennt sich Marion zumindest.

Regisseur Ilker Catak und dem Jugendbuchautor Nils Mohl, die zusammen das Drehbuch geschrieben haben, gelingen messerscharfe manchmal auch komische Dialoge.

Unterschiedliche Lebensentwürfe und Kulturen

Sie offenbaren treffend die Unterschiede der Lebensentwürfe und Kulturen, die sprachlichen Verständigungsprobleme im doppelten Sinne. Anne Ratte-Polle spielt wunderbar reduziert, wie Marion verschiedene Schicksalsschläge durchsteht und ihre kühle, fast zynische Fassade zu bröckeln beginnt. Ist aus der Scheinehe Liebe geworden?

Ilker Catak umschifft alle bei dieser Geschichte naheliegenden Stereotypen. So kühl und trotzdem stimmungsvoll wie die schönen Hamburgbilder erzählt der Film die Geschichte von Marion und Baran unsentimental und beinahe selbstverständlich bis zum überraschenden sehr originellen Ende. Das ist traurig und komisch und sehr wahr. Eine zärtlich spröde Liebesgeschichte.

Es gilt das gesprochene Wort Genre: Drama Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Anne Ratte-Polle, Arman Uslu, Godehard Giese, Jörg Schüttauf Regie: İlker Çatak Länge: 122 Min. Kinostart: 1.August 2019

