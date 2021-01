Das Kino bleibt Motor der deutschen Filmproduktion Stand: 08.01.2021 06:00 Uhr Fürs Kino produzierte Filme laufen vermehrt auf Streaming-Diensten. Laufen Blockbuster bald nur noch im Internet? Was bedeutet das für die Zukunft des Kinos? Beitrag anhören 3 Min

von Bettina Peulecke

Am Donnerstag wurden zusätzliche Gelder für die finanziell angeschlagenen Kinos von der Regierung bewilligt. Aber die Corona-bedingte zeitweilige Schließung der Kinos hat eine Entwicklung beschleunigt, die die gesamte Filmbranche betrifft: Fürs Kino produzierte Filme laufen vermehrt auf Streamingdiensten. Laufen Blockbuster bald nur noch im Internet? Was bedeutet das für die Zukunft des Kinos?

Kinos müssen sich in Zukunft mehr um ihre Publikum kümmern

Helge Albers, Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, sagt: "Ich glaube, dass die Kinobranche sich mittelfristig mit der Frage beschäftigen muss, inwieweit man in zwei verschiedenen Räumen unterwegs ist." Bisher sage die Kinobranche: "Kino ist immer dann, wenn jemand ins Kino geht". Das heiße aber nicht, dass man nicht auch anders Filme gucken könne, so Albers. "Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Vorgang, einen Film zu schauen und dem Vorgang, ins Kino zu gehen."

Kinos, die in der Zukunft überleben wollen, werden sich mehr um ihre Besucher kümmern müssen. Gute Filme allein werden wohl kaum mehr ausreichen, um die Menschen vor ihrem Streaming-Ofen hervorzulocken. Aber Kino ist ja eben auch viel mehr als nur ein guter Film!

Kinos bereichern unsere Gesellschaft

Kinos haben einen außerordentlichen Stellenwert - als kulturelle Räume, die unsere Gesellschaft bereichern, meint Helge Albers und: "Sie machen die Filme sichtbar, verschaffen ihnen eine Wertigkeit, auch in den Augen der Zuschauer". Der Goldstandard eines audiovisuellen Produktes sei es, ein Kinofilm zu sein, so Albers. "Deswegen ist es auch wichtig, dass es Kinofilme weiterhin gibt und die auch im Kino weiterhin ausgewertet werden können."

Der Warner Konzern hat angekündigt, alle seine Filme, die 2021 ins Kino kommen sollten, gleichzeitig auf der großen Leinwand und beim US-Streamingdienst HBO max zu zeigen. Das wird hierzulande nicht passieren, da ist sich Christine Berg vom Hauptverband der Filmtheater sicher. Aber sie sagt auch, dass Filme nicht mehr so lange exklusiv im Kino zu sehen sein werden, bevor sie dann anderweitig verwertet werden: "Die Zeiten, die wir bisher hatten, wird es so nicht mehr geben." Das werde sich verringern - und die Frage laute, "wie viel und wo ist die Schmerzgrenze?" sagt Berg.

Berg: "Kino veredelt jeden Film"

"In dem Moment, in dem die Kinos wieder aufmachen, und auch bei voller Kapazität belastbar sind, ist für alle klar, dass Kino die Lokomotive ist. Kino veredelt jeden Film. Und alle Auswertungsstufen danach profitieren davon. Nicht umsonst sagt man: Das ist Großes Kino!", so Berg.

Und nicht umsonst haben Streamingdienste wie "Netflix" Eigenproduktionen für kurze Zeit ins Kino gebracht - was vorgeschrieben ist, damit ein Film bei der prestigeträchtigen Oscarverleihung berücksichtigt werden kann. So geschehen beim Drama "Roma" des Mexikaners Alfonso Cuarón, das dann eben auch Preise erhielt. Christine Berg stellt klar: "Was gerade in Amerika passiert, passiert vor dem Hintergrund, dass dort die Kinos im Moment nicht mehr aufmachen. Das ist in Amerika eine verschärfte Situation. Aber trotzdem, wir als Kinobetreiber stehen hier schon wie die Eins und sagen: "So leicht lassen wir uns nicht überrollen!", so Berg.

Auch Helge Albers sieht kein gern heraufbeschworenes Horrorszenario: "Insofern geht es nicht darum zu sagen, 'Kino ja oder nein', nur 'Kino wie?' Da muss die Branche relativ schnell und relativ viel Bewegung in Kauf nehmen oder am besten eben aktiv betreiben. Die Frage ist eben, wie gestaltet man solche Prozesse?". Genau diese ist momentan die Eine-Million-Dollar-Frage.

