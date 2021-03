Berlinale 2021: Norddeutsche Filme im digitalen Festival Stand: 01.03.2021 05:00 Uhr In dieser Online-Ausgabe der Berlinale vom 1. bis 5. März steckt viel Hamburg drin. So ist Maria Schraders Sci-Fi-Liebesfilm "Ich bin dein Mensch" mit der Hamburgerin Maren Eggert im Wettbewerb von einer Hamburger Firma produziert.

von Patricia Batlle

Die Schauspielerin Maren Eggert stammt aus Hamburg. Sie spielt die Hauptrolle in Maria Schraders Science-Fiction-Komödie, die sich Hoffnung auf einen Goldenen Bären machen kann, "Ich bin dein Mensch". "Sie erzählt eine ungewöhnliche Liebesgeschichte von einer Begegnung zwischen einer Frau, gespielt von Maren Eggert, und einem humanoiden Roboter, der komplett auf ihre Bedürfnisse und auf ihren Charakter konfiguriert ist - also der perfekte Lebenspartner", erzählt die Hamburger Produzentin Lisa Blumenberg von Letterbox Films.

Maren Eggert im Berlinale-Wettbewerb in "Ich bin dein Mensch"

Alma alias Maren Eggert ist Expertin für Keilschriftforschung. Sie wird praktisch dazu gezwungen, an einer Studie teilzunehmen, in der Partnerschaftsroboter getestet werden. Sie aber macht es dem Prototypen Tom, gespielt von Hollywood-Star Dan Stevens, nicht leicht:

Tom: Es würde dir besser gehen, wenn du netter zu mir wärst. Wenn du dich öffnen würdest. Du wärst glücklicher.

Alma: Und dann?

Tom: Dann wärest du glücklicher.

Alma: (sarkastischer Tonfall) Endorphine, erhöhter Serotoninspiegel, Dopaminausschüttung … yipieeeh! Dialog aus "Ich bin dein Mensch"

Daniel Brühls Regiedebüt "Nebenan" von Hamburger Firma produziert

Die Hamburger Firma Amusement Park hat Daniel Brühls Regiedebüt "Nebenan" produziert, das ebenfalls im Wettbewerb läuft. Brühl spielt darin die Hauptrolle als Promi, der seinen langjährigen Nachbarn, gespielt von Ex-Thalia-Schauspieler Peter Kurth, nicht erkennt. Das lässt dieser ihn spüren. Drei von der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein geförderten Filme laufen in der Reihe Panorama. Darunter das Familiendrama "Der menschliche Faktor", bei dem eine Hamburger Familie einen Einbruch erlebt. Regisseur Ronny Trocker hat mit Mark Waschke etwa in Bergstedt und im Oberhafenquartier gedreht.

Actionthriller "Tides" - gedreht im Hamburger Watt

Auf der "geilen Meile" Reeperbahn hat Anne Zohra Berrached Szenen für ihr Liebesdrama "Die Welt wird eine andere sein" gefilmt, das in den Neunzigerjahren spielt. Nicht in der Vergangenheit, sondern in der nahen Zukunft handelt der von Roland Emmerich produzierte Action-Thriller "Tides" des Schweizers Tim Fehlbaum. Hier ist viel Schlick aus Nordfriesland – und aus dem Wattenmeer vor Hamburg-Neuwerk zu sehen und zu hören: Denn eine Astronautin sucht im Watt auf der unwirtlichen Erde nach Leben. Diese Erde steht komplett unter Wasser - und gibt nur bei Ebbe die Möglichkeit nach Nahrungssuche. Der Film feiert Weltpremiere in der Sektion Berlinale Special.

Der Hamburger Schlick: ein einzigartiger Drehort für den Autor und Regisseur Fehlbaum: "Das war der Ursprungsgedanke, dass ich mir als Schweizer dachte, das Watt ist doch eine wahnsinnig tolle, interessante Location, die ich zumindest noch nicht in einem Science-Fiction Film gesehen habe. Da müsste ich doch nur noch eben eine Astronautin im Schlamm liegen sehen und aufwachen sehen. Und im Hintergrund steht ihre Raumkapsel. Das wäre schon ein Science-Fiction-Setting."

Ebenfalls am Wasser, genauer genommen, in einem mondänen Ostseebad spielt der von der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein geförderte Film "Blutsauger". In Julian Radlmaiers antifaschistische Vampirkomödie mit Corinna Harfouch geht es um einen russischen Aristokraten, der 1928 In einem mondänen Ostseebad auf der Flucht vor den Sowjets die junge Fabrikantin Octavia kennenlernt. In der Nähe treiben Vampire ihr Unwesen.

Verkündung der Bären am 5. März, Preisverleihung im Juni

Das Festival endet am 5. März mit der Verkündung des Goldenen und der Silbernen Bären, die Preisverleihung soll im Juni bei einem Sommer-Event mit Publikum stattfinden.

