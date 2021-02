Berlinale 2021: Dominik Graf und Maria Schrader im Wettbewerb Stand: 11.02.2021 14:56 Uhr 15 Filme laufen im Wettbewerb Anfang März bei der Berlinale - mit dabei sind Filme von Dominik Graf, Céline Sciamma, Maria Schrader - und das Regiedebüt von Daniel Brühl.

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin laufen vom 1. bis zum 5. März als Branchentermin. 15 Filme konkurrieren um den Goldenen und die Silbernen Bären. Das gab die Doppelspitze der Berlinale - Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der künstlerische Leiter, Carlo Chatrian - am Donnerstag bekannt.

Graf, Schrader und Sciamma im Berlinale Wettbewerb

Bekannte Filmemacher wie der Südkoreaner Hong Sang-soo mit dem in Berlin spielenden Film "Introduction", Dominik Graf mit der Erich-Kästner-Verfilmung "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" mit den Stars Albrecht Schuch und Saskia Rosendahl sowie die Französin Céline Sciamma mit ihrem fünften Spielfilm "Petite maman" sind in Wettbewerb vertreten. Auch Maria Schrader präsentiert dort mit "Ich bin dein Mensch" eine romantische Komödie mit Sandra Hüller und Maren Eggert; Daniel Brühl darf sein autobiografisches Regiedebüt "Nebenan" zeigen. Auch der Mexikaner Alonso Ruizpalacios, der Ungar Dénes Nagy, der Japaner Ryusuke Hamaguchi und der Rumäne Radu Jude konkurrieren mit ihren neuen Filmen um den Goldenen Bären.

Vampirfilm aus Schleswig-Holstein in Reihe "Encounters"

Mehrere Filme mit norddeutschem Bezug sind auf dem Festival zu finden. Darunter in der Reihe Encounters der Spielfilm "Blutsauger" von Julian Radlmaiers. Im von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein geförderten Film mit Corinna Harfouch geht es um einen sowjetischen Schauspieler in den 1920er-Jahren, der nach Hollywood möchte. Auf dem Weg verliebt er sich auf seinem in eine Gräfin - doch die ist eine Vampirin. Der Film wurde in Schleswig Holstein gedreht.

Internationale Jury mit Rasoulof, Enyedi und Lapid

in der diesjährigen Jury ohne Vorsitz sitzen sechs Filmemacherinnen und Filmemacher, die die letzten sechs Goldenen Bären gewonnen haben. Mit dabei sind der Iraner Mohammad Rasoulof, Regisseur des Goldenen Bären-Gewinnerfilms von 2020, "Es gibt kein Böses", der Israeli Nadav Lapid (Israel), Regisseur von "Synonyme" von 2019 sowie die Ungarin ldikó Enyedi - sie siegte 2017 mit ihrem Liebesfilm "Körper und Seele". Ihr nächster - hauptsächlich in Hamburg gedrehter Historienfilm "The Story Of My Wife", wird dieses Jahr im Kino erwartet.

Dem Berliner Publikum werden die Filme erst in einem Sommer-Event gezeigt - vom 9. bis 20. Juni.

Weitere Informationen Berlinale 2021: Bärenstarke Jury-Besetzung Beim Branchentreffen des Festivals im März urteilen sechs Siegerinnen und Sieger der Goldenen Bären über den Wettbewerb. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 11.02.2021 | 16:25 Uhr