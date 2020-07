Stand: 13.07.2020 09:47 Uhr - NDR Info

"Berlin Alexanderplatz": Klassiker neu interpretiert Berlin Alexanderplatz , Regie: Burhan Qurbani Vorgestellt von Krischan Koch

Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" ist einer der großen Romane der deutschen Literatur. Bereits zwei Jahre nach seinem Erscheinen wurde er 1931 mit Heinrich George in der Rolle des Franz Biberkopf verfilmt. Für Furore sorgte 1980 dann Rainer Werner Fassbinders dreizehnteilige Fernsehserie mit Günther Lamprecht. Jetzt gibt es eine neue Verfilmung, die die Handlung des Romans ins Berlin der Gegenwart verlegt. Auf der Berlinale wurde "Berlin Alexanderplatz" gefeiert und jetzt mit einem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

Filmtrailer: "Berlin Alexanderplatz" 13.07.2020 06:55 Uhr Regisseur Burhan Qurbani verlagert die Handlung aus den 1920er Jahren in die heutige Berliner Drogenszene. Der Geflüchtete Francis (Welket Bungué) gerät in einen Strudel krimineller Machenschaften.







Der neue Franz Biberkopf heißt Francis. Er ist ein afrikanischer Migrant, der sich unter Lebensgefahr an die europäische Küste gerettet hat und jetzt in Berlin gelandet ist. Im Gemeinschaftsraum der Flüchtlingsunterkunft wirbt ihn der Drogendealer Reinhold Kleinhändler für den Straßenverkauf an. Er verspricht ihm das süße Leben mit dickem Auto, Flachbild-Fernseher und deutscher Freundin.

Film spielt in Berliner Drogenszene

Der deutsch-afghanische Regisseur Burhan Qurbani hat die Handlung des Romans vom Subproletariat der 1920er-Jahre in die heutige Berliner Drogenszene verlegt. Doch der Film bleibt dem Grundmotiv des Buches treu. Wie Franz Biberkopf ist auch der Geflüchtete Francis ein naiver Held, der unbedingt anständig bleiben will und in der fremden Großstadt dann unter die Räder kommt. Francis (gespielt von dem aus Afrika stammenden Portugiesen Welket Bungué) verliert seinen Job auf dem Bau und landet in den Fängen des zwielichtigen Reinhold. Er gerät in einen Strudel krimineller Machenschaften und zwischen die Fronten von Kleindealern und dem großen Boss.

Joachim Król als lässiger Obergangster

Joachim Król spielt den Obergangster lässig lauernd mit Plauze und Goldkettchen. Und Albrecht Schuch beeindruckt als verschlagener, stets gebückter und ständig gehetzter Mephisto vom Drogenkiez. Auch in diesen Szenen bezieht sich der Film immer wieder auf die Literaturvorlage. Als Francis einen Schicksalsschlag nach dem anderen erfährt, nimmt die Hure Mieze (Jella Haase) sich seiner an. Sie begleitet die Geschichte als Erzählerin mit Textpassagen aus dem Buch von Döblin.

"Berlin Alexanderplatz": Realistische Szenen wechseln mit surrealen Bildern

"Berlin Alexanderplatz" gilt als erster Roman, der die moderne Großstadt zum Thema hat. So lässt auch Burhan Qurbani in seinem Film realistische und oft triste Straßenszenen auf surreale Bilder vom Nachtleben der Metropole treffen. Der mit einer Drohne aus der Vogelperspektive gefilmte Drogen-Umschlagplatz auf der Hasenheide und dann wieder neonbeleuchtete Travestie-Clubs wirken wie aus einem Fassbinder-Film.

Qurbanis Film ein Appell gegen Ausgrenzung und Rassismus

So entsteht ein flirrendes Kaleidoskop des heutigen Berlin, das den Zuschauer drei Stunden lang in seinen Bann zieht. Dabei vermeidet Burhan Qurbani jede Plattheit und Rührseligkeit. Der Film ist atmosphärisch dicht und wahr. Ein glühender, hochaktueller Appell gegen das Wegschauen, gegen Ausgrenzung und Rassismus.

Berlin Alexanderplatz Genre: Drama Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland, Niederlande Zusatzinfo: mit Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch, Joachim Król Regie: Burhan Qurbani Länge: 183 min FSK: ab 12 Jahren Kinostart: 16. Juli 2020

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 13.07.2020 | 06:55 Uhr