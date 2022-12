Feature: Autoren-Duo dokumentiert Zusammenleben mit Ukrainerin Stand: 13.12.2022 13:27 Uhr Für ihr Feature "Zimmer frei - Familie sucht Ukrainerin" hat ein Autorenpaar über neun Monate das Zusammenleben mit einer Geflüchteten dokumentiert. Die ersten beiden Teile laufen heute um 20 Uhr auf NDR Kultur, außerdem sind alle vier Teile bereits online verfügbar.

von Joachim Dicks

Raketenterror, marodierende Soldaten, tägliche Todesgefahr - um dem zu entrinnen, sind viele Menschen aus der Ukraine geflohen und haben in Deutschland eine Unterkunft gesucht. Wer richtig Glück hatte, ist in einer Familie untergekommen. Denn die spontane Hilfsbereitschaft in Deutschland war und ist immer noch sehr groß.

"Zimmer frei - Familie sucht Ukrainerin": Helfen - aber wie?

Als im Februar 2022 Putins Krieg gegen die Ukraine beginnt, hört das Autoren-Duo Stella Luncke und Josef Maria Schäfers im Radio von den vielen Menschen auf der Flucht. Zur gleichen Zeit ist ihre älteste Tochter für fünf Monate in Tansania, sie haben also ein Zimmer frei. Sie wollen helfen - aber wie? Schließlich zieht die Ukrainerin Tania bei ihnen ein. Neun Monate lang haben die beiden mit Mikrofonen ihr Zusammenleben mit Tania als Langzeitbeobachtung dokumentiert - eine Herausforderung für die ganze Familie.

Am 13. und 20. Dezember auf NDR Kultur - und ab jetzt online

Die ersten beiden Folgen des vierteiligen Podcasts laufen am Dienstag, 13. Dezember, um 20 Uhr auf NDR Kultur. Am 20. Dezember um 20 Uhr laufen dort die Folgen 3 und 4. Alle Folgen stehen bereits online (auch zum Download) und sind in der ARD Audiothek verfügbar.

