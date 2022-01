Intendant Christoph Lieben-Seutter: Fünf Jahre Elbphilharmonie Stand: 10.01.2022 07:55 Uhr Der Generalintendant der Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seutter, hat bisher ein gutes Gespür und eine sichere Hand bewiesen. Aber die Pandemie trifft auch sein Haus. Im Live-Gespräch zieht er Bilanz.

Lange musste Hamburg auf sein neues Wahrzeichen warten. Immer wieder gab es Verzögerungen am Bau, die Kosten stiegen von Monat zu Monat. Am 11. Januar 2017 war es dann soweit: Mit einem festlichen Konzert und viel Prominenz wurde die Elbphilharmonie eröffnet. Seitdem ist sie aus dem norddeutschen Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit Generalintendant Christoph Lieben-Seutter schauen wir auf fünf bewegte Jahre zurück und wagen einen Blick in die Zukunft.

Moderation: Friederike Westerhaus

