Stand: 03.08.2020 13:00 Uhr - NDR Kultur

Elbphilharmonie: Vorverkauf für September startet

Es ist soweit: Am 4. August beginnt um 11 Uhr der Kartenvorverkauf der Elbphilharmonie für 30 neu programmierte Veranstaltungen im September. Die meisten Konzerte finden im Großen Saal statt. Entsprechend den Erfordernissen in Corona-Zeiten dauern die Veranstaltungen meist nur etwa eine Stunde und haben keine Pause. Damit möglichst viele in den Genuss von Konzerten kommen, finden diese, wenn es organisatorisch möglich ist, zwei Mal am selben Abend statt.

Elbphilharmonie-Tickets online oder telefonisch buchen

Da die Konzertkasse noch bis 15. August geschlossen bleibt, sind Buchungen derzeit nur online über die Homepage der Elbphilharmonie oder telefonisch möglich. Tickets gibt es ab zehn Euro. Beim Buchungsvorgang werden Adresse und Telefonnummer des Käufers erfasst, um eventuelle Infektionsketten durch das Corona-Virus nachverfolgen zu können. Wer bereits am laufenden Ticket-Bestellprozess für die neue Saison teilgenommen hat, hat vorab Informationen erhalten und bekommt ein Vorbuchungsrecht.

Hygiene-und Einlasskonzept zum Schutz vor Corona

Um ein Höchstmaß an Sicherheit für Publikum und Mitwirkende in Corona-Zeiten zu gewährleisten, gibt es ein durchdachtes Hygiene- und Einlasskonzept. Generell gilt Maskenpflicht auf allen Laufwegen, nicht aber auf den Plätzen und im Foyer. Außerdem ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Aktuelle Informationen zu den Regelungen in der Elbphilharmonie gibt es hier.

Sieben Konzerte im September angesetzt

Das von NDR Elbphilharmonie Orchester und HamburgMusik gemeinsam verantwortete Programm zur Saisoneröffnung 2020/21 startet am 1. September. Nach einer fast halbjährigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie sind zunächst sieben Konzerte in Elbphilharmonie und Laeiszhalle angesetzt.

Konzertsaison beginnt mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester

Den Auftakt in die Konzertsaison in der Elbphilharmonie macht das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Alan Gilbert. Im Großen Saal bekommen 620 Konzertbesucher Brahms' Zweite Sinfonie und Prokofjews Erstes Violinkonzert zu hören. Weitere Konzerte im September spielen das Ensemble Modern unter der Leitung von George Benjamin. Das Mahler Chamber Orchestra gastiert gleich an zwei Abenden, und Teodor Currentzis hat für sein SWR Symphonieorchester ein komplett neues Programm entwickelt. Als Solistinnen treten unter anderem Lisa Batiashvili und Patricia Kopatchinskaja (Violine) auf.

Die Vorverkaufstermine für Veranstaltungen ab Oktober werden noch bekannt gegeben.

