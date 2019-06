Stand: 19.06.2019 17:08 Uhr

Donnerstag ab 10 Uhr: Ticketverkauf der Elphi-Saison

Am Donnerstag um 10 Uhr startet der Einzelkartenverkauf der neuen Saison der Elbphilharmonie Hamburg in den drei offiziellen Ticketvorkaufsstellen. Online sind die Karten jedoch erst später erhältlich: ab 18 Uhr bei www.elbphilharmonie.de.

Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter hatte im April die neue Saison 2019/2020 in Hamburg vorgestellt: Allein 380 Konzerte sind im Großen Saal geplant, los geht es am 6. September. Unter anderem werden die Wiener Philharmoniker im Beethoven-Jahr 2020 im März alle neun Sinfonien des Komponisten spielen. Rechtzeitig zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gebe es "richtige Beethovenfestspiele", sagte Lieben-Seutter.

Elbphilharmonie: Neue Spielzeit vorgestellt Hamburg Journal 18.00 Die Elbphilharmonie hat das Programm der vierten Saison veröffentlicht. Mehr als 40 Top-Orchester und bekannte Solisten werden auftreten bei allein 780 Konzerten im großen und kleinen Saal.







3,5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Pianist Igor Levit spielt im September und im November dessen Klaviersonaten. Den Soundtrack zum Brexit mit dem Programm "Britain Calling" gebe es im Oktober. Eine Woche lang geht es laut Lieben-Seutter "nur um englische Musik, mit einer der spannendsten Dirigentinnen unserer Zeit: Mirga Gražinytė-Tyla erobert mit dem City Of Birmingham Orchester gerade die Welt".

Weltstars im Programm - darunter Cecilia Bartoli

Elbphilharmonie: Die Höhepunkte der neuen Saison













730 Konzerte sind in der kommenden Saison in der Elbphilharmonie geplant. Immer wieder sind Weltstars zu erleben. Am 5. November ist zum Beispiel die Mailänder Scala mit der Oper "Julius Cäsar" von Georg Friedrich Händel mit Sängerin Cecilia Bartoli zu Gast. "Ganz Wien" lautet der Titel ein Festivals, das Ende Februar 2020 startet. Es soll laut Lieben-Seutter von Wiener Klassik über Volksmusik, Punk, Wiener Lied, Klassik bis hin zum Rap alles bieten.

Maximal vier Tickets pro Konzert, zehn insgesamt

Um dem illegalen Weiterverkauf von Tickets entgegenzuwirken und möglichst vielen die Chance auf ein Ticket zu ermöglichen, können pro Käufer und Verkaufsvorgang bis zu vier Tickets pro Konzert und insgesamt maximal zehn Tickets erworben werden. Abweichend von ihren üblichen Öffnungszeiten öffnen die drei offiziellen Vorverkaufsstellen bereits um 10 Uhr. Dieses gilt nur für Donnerstag, 20. Juni.

Die offiziellen Ticketverkaufsstellen der Elbphilharmonie Konzertkasse Elbphilharmonie Konzertkasse im Brahms Kontor Elbphilharmonie Kulturcafé im Erdgeschoss der Elbphilharmonie gegenüber der Laeiszhalle, im Erdgeschoss, Eingang links am Mönckebergbrunnen Platz der Deutschen Einheit 1 Johannes-Brahms-Platz 1 Barkhof 3 20457 Hamburg 20355 Hamburg 20095 Hamburg täglich 11-20 Uhr

feiertags geschlossen

Ausnahme: 19. Juni bereits ab 10 bis 20 Uhr.

Aus betrieblichen Gründen bleibt die Konzertkasse in der Elbphilharmonie am 26. Juni zwischen 13:45 Uhr und 15:45 Uhr geschlossen. Mo-Fr 11-18 Uhr

Sonnabend 11-16 Uhr,

Sonntags und feiertags geschlossen -

Ausnahme: 19. Juni bereits ab 10 bis 18 Uhr.

Aus betrieblichen Gründen bleibt die Konzertkasse im Brahms Kontor am 26. Juni zwischen 13:30 Uhr und 16 Uhr geschlossen. Mo-Fr 11-14 Uhr

Mo-Fr 15-18 Uhr

Sonnabend, Sonntag, feiertags geschl.

Ausnahme: 19. Juni bereits ab 10 bis 18 Uhr

Aus betrieblichen Gründen bleibt das Kulturcafé am 26. Juni zwischen 13:30 und 16 Uhr geschlossen.

Außerdem hat es vom 8. Juli bis zum 4. August 2019 Sommerpause und ist daher geschlossen.

Weitere Informationen NDR Elbphilharmonie Orchester Opening Night 2019 mit Alan Gilbert NDR Elbphilharmonie Orchester #KLINGTnachGilbert: Mit einem Programm von Brahms bis Chin eröffnet Alan Gilbert, der neue Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, die Konzertsaison 2019/2020. mehr Einzelkarten für NDR Konzerte startet Der Einzelkartenverkauf für Konzerte der NDR Ensembles sowie der NDR Familienkonzerte startet am 20. Juni um 10 Uhr. Ab 18 Uhr geht auch der Online-Vertrieb los. Stöbern Sie schon jetzt im Kalender! mehr NDR Elbphilharmonie Orchester Die Begeisterung teilen: Saison 2019/2020 NDR Elbphilharmonie Orchester "Ich freue mich auf meine Zeit als Chefdirigent", so Alan Gilbert, der am Freitag die Saison 2019/2020 des NDR Elbphilharmonie Orchesters gestellt hat: "Wir wollen unsere Begeisterung teilen." mehr

Die Saison 2019/20 in der "Elphi" Autor/in: Kaiser, Daniel Eine Vorschau aufs Programm der neuen Saison 2019/20.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 20.06.2019 | 06:20 Uhr