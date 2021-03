Stand: 26.03.2021 17:09 Uhr Elbphilharmonie: Die Orgel ist wieder sauber von Marcus Stäbler

Die Orgel gilt als "Königin" der Instrumente. Sie braucht auch besonders viel Aufmerksamkeit und Pflege. Die Klais-Orgel der Elbphilharmonie ist nun gereinigt und noch einmal nachgestimmt worden.

Die Organistin Iveta Apkalna beginnt ihre Präsentation mit der berühmten Toccata in d-Moll von Johann Sebastian Bach, und sie ist sehr glücklich mit dem Ergebnis:

"Ich höre tatsächlich, dass diese Orgel immer noch in diesem Saal sehr gut lebt und sich eingelebt hat. Das habe ich aber auch schon vorher gespürt. Ich finde, dass die Orgel noch eine gewisse Schicht Wärme gewinnt. Sie war immer schon wirklich tief und warm und umarmend, auch in lauter Lautstärke, aber ich finde, dass diese umintonierten Register auch im Gesamtklang etwas gebracht haben."

Der Orgelbauer ist zufrieden

Wie schön die Orgel singen kann, demonstriert Iveta Apkalna mit einem Satz von Charles-Marie Widor. Ein edler Sound füllt den Großen Saal der Elbphilharmonie. Er gefällt auch dem Schöpfer des Instruments:

"Ich bin sehr zufrieden", sagt der Orgelbauer Philipp Klais im Anschluss spürbar erleichtert. Aber während der Präsentation selbst war er extrem nervös: "Geht es gut? Klingt es so, wie ich es mir vorstelle? Hört man irgendein Rappeln? Bleibt irgendwas hängen? Es war schrecklich! Das war eine Erfahrung, die ich gar nicht mehr kannte."

Die Zerlegung der Orgel war ein Nervenspiel

Aber es ist ja gut gegangen. Die Säuberung der Orgel hat keine Schäden hinterlassen. Was bei dem ganzen Gefriemel ja schon mal hätte passieren können:

"Wir haben alle Pfeifen heraus genommen, bis auf die fünf ganz großen: Die haben wir an der Stelle stehen lassen, weil sie über zehn Meter lang sind und weil man sehr komfortabel in sie reinkriechen kann", erzählt Philipp Klais. "Alle anderen haben wir rausgenommen und das Instrument auch in den Ebenen darunter technisch soweit zerlegt, dass wir an alle Funktionsteile herangekommen sind. Das ist ein Puzzle von hunderttausenden oder noch mehr Teilen, die man dann wieder zusammensetzt."

Wann wird es wieder Orgelkonzerte geben?

Mit Pinseln und Staubsaugern waren Philipp Klais und sein Team wochenlang zugange. Der Aufwand war nötig, weil durch Bauarbeiten kurz vor Eröffnung der Elbphilharmonie noch einmal ordentlich Staub ins Instrument gerieselt war, der irgendwann entfernt werden musste. Jetzt ist die Orgel frisch gereinigt und nachgestimmt. Bleibt nur die spannende Frage, wann sie wieder vor Publikum im Saal zu hören ist.

"Wir planen, dass wir innerhalb von kürzester Zeit wieder spielen können", sagt Intendant Christoph Lieben-Seutter. "Und ab dem Sommer haben wir wieder ein vollwertiges, hochkarätiges Jahresprogramm geplant, weil wir davon ausgehen, dass sich die Lage soweit normalisiert, dass das meiste auf der Bühne stattfinden kann. Wie viele Leute dann jeweils im Saal sitzen dürfen, ist schwer abzuschätzen. Werden wir alle geimpft sein? Kommt noch eine Mutante um die Ecke? Wird der Winter wieder strenger? Aber es wird nach dem Sommer wieder einen Konzertberieb geben."

