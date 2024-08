Stand: 21.08.2024 11:41 Uhr Wilhelmshaven: Landesbühne Nord glänzt mit guten Besucherzahlen

Die Landesbühne Nord in Wilhelmshaven hat in der Spielzeit 2023/2024 annähernd so viele Besucherinnen und Besucher gezählt wie vor Corona. Das hat Intendant Olaf Strieb zu Beginn der neuen Spielzeit bekanntgegeben. Mehr als 94.000 Menschen seien in der vergangenen Spielzeit bei der Landesbühne zu Gast gewesen. Ein Zuwachs von 22,5 Prozent, sagte Strieb. Denn in der Spielzeit davor hatte die Landesbühne nur rund 77.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Den Einbruch nach Corona, den landesweit viele Theater und Kultureinrichtungen beklagten, habe man an der Landesbühne Nord aufffangen können, so der Intendant. Allein das Musical "The Addams Family" habe in der letzten Spielzeit für mehr als 10.500 Besucherinnen und Besucher gesorgt. "So soll es gerne weitergehen", betonte Strieb. Am Sonnabend feiert an der Landesbühne das Musical "Tootsie" Premiere.

Weitere Informationen Viel zu lachen bei "The Addams Family" in Wilhelmshaven Die Landesbühne Nord spielt die Musical-Version über die liebenswert schräge Familie und begeistert das Publikum restlos. (26.09.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.08.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Wilhelmshaven