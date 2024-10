"&Julia"-Premiere: Hits der 90er-Jahre und Stars auf dem roten Teppich Stand: 31.10.2024 09:53 Uhr Beim Musical "&Julia" wird Shakespeares Geschichte von Romeo und Julia neu erzählt. Ein gut aufgelegter Cast und bekannte Popsongs haben das Publikum bei der Premiere am Mittwoch im Hamburger Operettenhaus aus den Sitzen gerissen. Beitrag anhören 4 Min

von Petra Volquardsen

Eben noch in Verona, jetzt auf einer Party in Paris. Julia stürmt die Tanzfläche, singt und tanzt wild drauf los. Shakespeares Frau Anne Hathaway ist es, die im Musical auf die Idee kommt, dass das Drama von Romeo und Julia auch anders ausgehen könnte. Es ist ein Gedankenspiel, das im Musical "&Julia" mit viel Fantasie und auch mit Humor auf die Bühne gebracht wird. Die Kostüme sind eine Mischung aus alt und neu. Oben Rüschenbluse und Corsage, unten Turnschuhe.

"&Julia": Musical mit Hits von Max Martin

Alle Songs im Musical haben eines gemeinsam: Max Martin hat sie geschrieben. Der Schwede gehört zu den weltweit erfolgreichsten Songschreibern, hat mit den Backstreet Boys, mit Céline Dion, Bon Jovi, Britney Spears, Katy Perry und vielen anderen zusammengearbeitet. "Es fühlt sich so an, als ob die Songs für die Story geschrieben und nicht andersrum", so Martin. "Das finde ich wirklich erstaunlich."

Musicaldarstellerin Chiara Fuhrmann spielt bei "&Julia" ihre allererste Hauptrolle. Aber auch alle anderen Rollen sind stark besetzt. May, gespielt von Bram Tahamata, fühlt sich weder als Junge noch als Mädchen und findet in Paris die Liebe und ein neues Selbstbewusstsein. Willemijn Verkaik spielt Skakespeares Frau Anne Hathaway - und das so überzeugend, dass viele im Publikum mitten im Stück aufspringen , um zu applaudieren.

Max Giesinger und Howard Dorough unter den Gästen

"&Julia" liefert eine bekannte Story mit neuem Ausgang. Sänger Max Giesinger freut sich über diese Idee. "Ich hatte bei vielen Filmen oder Theaterstücken immer den Wunsch, dass es doch noch ein Happy End gibt", erzählt er auf dem roten Teppich. Howard Dorough von den Backstreet Boys fühlt sich regelrecht geehrt, dass auch Songs seiner Band im Musical zu hören sind. "Die haben einen richtig guten Job gemacht", lobt er das Musical-Team.

Immer wieder gibt es Szenenapplaus. Oft reißt es das Publikum regelrecht von den Sitzen. Übrigens: Auch Romeo ist, anders als in Shakespeares Original, nicht gestorben. Er wäre gern wieder mit Julia zusammen. Ob es dazu aber wirklich kommt?

Ein modernes Musical, das Spaß macht

Dass alle Songs auf Englisch gesungen werden, stört niemanden. Schließlich sind die Lieder so bekannt, dass sich der Sinn auch ohne Übersetzung erschließt.

"&Julia" ist ein modernes Musical, das Spaß macht. Ganz besonders, wenn man in den 1990er- oder frühen 2000er-Jahren aufgewachsen ist. Aber auch andere Junggebliebene haben an diesem Stück ihre Freude.

