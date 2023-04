Kinder in Pansdorf proben Wincent-Weiß-Musical Stand: 02.04.2023 09:52 Uhr Die Lehrerin Silvia Richter probt in Pansdorf in Ostholstein mit Dritt- und Viertklässlern ein eigenes Musical über Wincent Weiß an der Grundschule. Sie unterrichtete den heutigen Popstar in der Mittelstufe.

"Er war ein ganz toller Schüler, ein wirklich ruhiger, sehr überlegter, immer schon tiefgründig. Ich mochte ihn sehr gern", erzählt Richter. "Ich hatte ihn in Französisch fast jeden Tag und er war in meiner Musical-AG. Wir waren auch auf Klassenfahrt zusammen – neunte oder zehnte Klasse war das." Musicals sind das große Hobby der Lehrerin. Seit 26 Jahren schreibt sie eigene Stücke. Am Musical über die Karriere von Wincent Weiß hat sie fast drei Jahre gesessen. Beim Schreiben hat auch Wincents Familie geholfen. "Seine Mutter hat mir die ganzen Pointen verschafft. Dass er in der Schule eingeschlafen ist, beim Abi, dass er bei Bandproben seine Einsätze verpasst, all solche Dinge."

"Der macht schöne Musik"

Die Rolle des jungen Wincent hat Leonard übernommen. Bei der Probe im Klassenzimmer reckt er sich gähnend. Er spielt Wincent, der in der Klasse eingeschlafen ist und gerade geweckt wurde. Die Rolle gefällt dem Neunjährigen. "Es ist schon cool, aber auch manchmal ein bisschen schwierig, in eine andere Rolle zu schlüpfen und den Text auch so auswendig zu können. Ich finde, der macht auch schöne Musik." Leonard spielt auch den begeisterten Musiker, der gerade seinen Plattenvertrag bekommen hat und sich mit seiner Crew abklatscht.

Anfang Juni muss alles sitzen

Insgesamt 13 Seiten Text müssen die Schülerinnen und Schüler lernen und natürlich auch die Hits von Wincent Weiß, die nicht alle vorher kannten. Spätestens Anfang Juni muss alles sitzen. Dann kommt der große Auftritt in der Aula der Otfried-Preußler-Schule. Schon jetzt steigt die Anspannung bei den Grundschulkindern und auch bei Lehrerin Silvia Richter. So ein großes Musical hat sie noch nie geschrieben und einstudiert, erklärt sie. "Das ist so ein Projekt, das man, glaube ich, nicht öfter im Leben macht. Das macht man einmal und das kostet man dann aus, aber das ist schon sehr, sehr viel Arbeit, weil man ja eigentlich eben Lehrerin einer ersten Klasse ist und nur Musiklehrerin aller Klassen, also das ist schon wirklich ein Riesenprojekt."

"Wer bisher kein Fan war, der ist es jetzt"

Mit einem Riesenchor. Beim Singen sind die Kinder voll dabei. "Wer bisher kein Fan war, der ist es jetzt", sagt die Lehrerin. Alle wünschen sich, dass Wincent ihr Musical vielleicht auch selbst sieht. Ob das in den vollen Tourplan passt, das weiß nur Wincent Weiß.

