Joachim Lux bleibt bis 2025 Intendant des Thalia Theaters

Seit 2009 ist Joachim Lux Intendant des Thalia Theaters. Eigentlich wollte sich Lux 2024 in Hamburg verabschieden. Der Aufsichtsrat des Thalia Theaters hat am Montag einstimmig die Verlängerung seines Vertrages um ein weiteres Jahr beschlossen. Bisher hatte der Intendant eine Verlängerung ausgeschlossen, wie der Pressesprecher der Behörde für Kultur und Medien, Enno Isermann, gegenüber NDR Kultur sagte. Der Wunsch aus dem Thalia-Ensemble nach einer Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit sei aber groß gewesen, auch weil viele begonnene Projekte durch die Corona Pandemie ins Stocken geraten seien. Diese wird Joachim Lux nun zu Ende führen können.

Findungskommission soll Nachfolge ab 2025 regeln

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda freute sich über die Verlängerung: "Wir gewinnen in diesen unruhigen Zeiten etwas Stabilität und genügend Ruhe, um die Zukunft des Hauses zusammen zu entwickeln". Er kündigte an, dass in den kommenden Monaten eine Findungskommission im engen Austausch mit dem Ensemble des Thalia Theaters die Nachfolge in der Intendanz ab 2025 klären wird.

