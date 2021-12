"Ich bin nicht tot" am Schauspiel Hannover für Blinde Stand: 27.12.2021 14:19 Uhr Seit Neustem gibt es am Schauspiel Hannover im Theaterstück "Ich bin nicht tot" - ein Stück, das vom Älterwerden handelt - ein Angebot für Menschen, die nicht sehen können.

von Agnes Bührig

Wie können Menschen ohne Sehvermögen einem Theaterstück folgen? Indem sie vor Vorstellungsbeginn Requisiten ertasten, sich die Darstellerinnen und Darsteller beschreiben lassen und ihnen jemand während der Aufführung erzählt, was gerade passiert: ein Angebot, das es nun am Schauspiel Hannover im Theaterstück "Ich bin nicht tot" gibt.

Barbara Kantel, Dramaturgin am Schauspiel Hannover, beschreibt den Bühnenraum: "Jetzt sind wir vom Zuschauerraum aus betrachtet auf der rechten unteren Seite. Da ist ein Büro, das in grau-schwarz gehalten ist." Tastführung auf der großen Bühne des Schauspiels Hannover: Kantel steht mit dem Besucher Matthias Fuchs und seinem Begleiter vor einem von sechs Glaskuben. Ein Ventilator lässt sich hier ertasten, die Rollen eines Bürostuhls - und eine Kaffeemaschine verströmt den Geruch von frisch gebrühtem Kaffee. Mit Hilfe eines mobilen Lautsprechers stellt sich Bürobewohner Abayomi Bankole selbst vor: "Guten Tag, ich bin Abayomi, 74 Jahre alt und in Nigeria geboren. Ich bin sehr groß, mittelschlank, afrikanischstämmiger Deutscher. Meine Haare sind grau und kraus, ich trage sie kurz."

"Ich bin nicht tot": Theater für Blinde erlebbar machen

Die Tastführung macht erfahrbar, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler aussehen, wo auf der Bühne sie sich aufhalten und welche Requisiten sie umgeben. Doch eins ist Matthias Fuchs noch nicht richtig klar: "Ist das ein Glaskasten oder ist das offen?" Kantel antwortet ihm: "Ein Glaskasten, nach vorne mit Glas." "Das heißt, das wird dann wahrscheinlich per Mikrofon übertragen", schließt Fuchs daraus: "Also ist es nicht so offen wie normalerweise auf der Bühne, sondern muss technisch übertragen werden. Sonst hört man es gar nicht."

Dass er die Stimmen der Schauspielerinnen und Schauspieler später über die Lautsprecher hören wird, ist ein wichtiger Punkt für Matthias Fuchs. Denn so kann er nicht mehr lokalisieren, ob jemand auf der linken oder rechten Seite der Bühne steht. Umso wichtiger ist es, dass er jetzt weiß, wie die sechs Spielräume auf der Bühne angeordnet sind und wer sich in welchem Raum aufhalten wird, sagt der 43-Jährige: "Ich konnte mir vorstellen, dass es sich hier um sechs Glaskabinen handelt, die entsprechend der Darstellergeschichten unterschiedlich eingerichtet sind. Ich stelle mir typische Charakteristika vor, die die Menschen haben. Ich bin durch meine Erblindung im jugendlichen Alter immer noch visuell im Kopf geprägt. Das heißt ich stelle mir alles vor. Und diese Audiodeskription führt dazu, dass ich mein Bild visuell im Kopf vervollständigen kann."

Audiodeskription während der Vorstellung am Schauspiel Hannover

Barbara Kantel hat in einer Sprecherkabine hinten im Parkett Platz genommen und beschreibt, was Matthias Fuchs nicht sehen kann. Dass ihr Text, die sogenannte Audiodeskription, zwischen die Sprechpassagen auf der Bühne passen muss, ist eine Herausforderung: "Zu überlegen, welche visuellen Informationen auf der Bühne so wichtig sind, dass sie unbedingt, um zum Verständnis beizutragen, genannt werden müssen." Mit Hilfe einer blinden Theatermacherin hat sich die Dramaturgin rangetastet: "Und welche sind möglicherweise redundant oder nicht ganz so wichtig, um atmosphärisch das zu transportieren, was auch Sehende in so einer Inszenierung haben."

Geräusche, Musik und Textpassagen auf der Bühne: Die Handlung vermittelt von Barbara Kantel ergibt für Matthias Fuchs am Ende ein stimmiges Bild von diesem Stück übers Älterwerden. Wenn er sich allerdings etwas wünschen dürfte, wäre das, mehr von der Stimmung zu erfahren. Und von den Gefühlen, die die Schauspielerinnen und Schauspieler dem sehenden Publikum so mühelos über Gestik und Mimik vermitteln.

Weitere Informationen Hannover: Staatstheater befürchten Einbußen in Millionenhöhe "Das ist für uns eine wirkliche Katastrophe", sagt die Intendantin des Schauspiels Hannover, Sonja Anders, im Interview. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 27.12.2021 | 18:00 Uhr