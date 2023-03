Bye Bye Nils Loenicker: Kabarett-Duo Alma Hoppe hört auf Stand: 24.03.2023 16:37 Uhr Das Hamburger Kabarett-Duo Alma Hoppe von Nils Loenicker und Jan-Peter Petersen hört nach fast 40 Bühnenjahren auf. Die Abschiedsparty steigt am Sonnabend in Alma Hoppes Lustspielhaus. Ein Rückblick.

von Stephan Fritzsche

Zwei Männer - eine Mission: Kabarett. Jan-Peter Petersen und Nils Loenicker bilden seit fast 40 Jahren das erfolgreiche Hamburger Kabarett-Duo Alma Hoppe. An diesem Wochenende ist allerdings Schluss, Nils Loenicker hört auf. Insgesamt gab es rund 5.500 gemeinsame Vorstellungen und 65 Programme. Eine einzigartige Kabarettkarriere.

Alma Hoppe aus Hamburg: Ältestes Kabarett-Duo in Deutschland

Aus dem ganzen Norden fuhren Zuschauer ins Alma Hoppe Lustspielhaus, ihrem Stammhaus seit 1994, um entweder Alma Hoppe oder Gastspiele fast aller Kabarettisten aus Deutschland zu sehen.

Jan-Peter Petersen und Nils Loenicker waren seit 39 Jahren eine Kabarettinstitution in Hamburg - und nun soll es schon vorbei sein? Loenicker lehnt sich entspannt zurück, ist mit sich im Reinen und wundert sich ein wenig über die Frage nach dem Warum. Schließlich sagt er: "Der Hunger ist weg. Ich habe eine neue Lebensplanung, einen neuen Abschnitt vor mir. Da passt das irgendwie nicht mehr. Es reicht!"

Ihr Erolgsrezept: Das Einstudierte wirkt improvisiert

Die beiden Künstler verbindet ein Leben für das Kabarett- so pathetisch darf man es ruhig sagen. Seit 1984, als Student Jan-Peter Petersen den nach seinem Eindruck talentierten Kommilitonen Nils Loenicker in der Uni Hamburg fragte, ob sie nicht "was Lustiges" zusammen machen wollten. Erste Programme brachten sie auf ihre erste kleine Bühne namens Mon Marthe.

Petersen und Loenicker sind erfolgreich bis heute. Tatsächlich gibt es kein Kabarett-Duo in Deutschland, das länger existiert als Alma Hoppe. Allein damit haben sie schon Kabarettgeschichte geschrieben. Ihr Erfolgsrezept ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich. "Ich habe gerade wieder mit Leuten gesprochen, die mir sagten: Da ist ja sehr viel improvisiert bei euch", erzählt Loenicker. "Ich sagte zu denen: Wenn ihr das Gefühl hattet, dann waren wir richtig gut. Es ist alles einstudiert. Aber diese Leichtigkeit, das so rüberzubringen, das kannst du nicht lernen, das musst du dir erarbeiten und auch haben. Und bei uns war das das absolute Erfolgsrezept."

Generationswechsel: Jan-Peter Petersens Sohn übernimmt, das Lustspielhaus bleibt

Jetzt also ist Schluss für Loenicker. Er freut sich auf ein Leben nach dem Kabarett. Sein Partner Petersen macht weiter. Das Lustspielhaus bleibt Kabarettbühne, aber manches wird anders, moderner, jünger, denn Petersens Sohn übernimmt.

Vorher aber gibt es noch die große Abschiedsgala für Loenicker am Sonnabend im Lustspielhaus, mit dem Who's who des Kabaretts. Es wird ein Abend, oder besser eine Nacht, mit Open End. Genau richtig, um Alma Hoppes 39-jährige Erfolgsgeschichte mit einem besonderen Höhepunkt zu beenden.

Abschiedsgala: Einmal aussehen wie Dieter Nuhr

Nils Loenicker hat sich schon Gedanken über die passende Garderobe für den großen Abschluss gemacht: "Meine Frau schlug verschiedene Sachen vor, zum Beispiel das schöne dunkelblaue Hemd, was sie an mir so leiden mag, dazu ein dunkles Sakko. Ich habe zu ihr gesagt: Sollen wir dann auch noch beten, oder was? Quatsch, da muss eine freche Joppe her! Ich habe mir eine ganz scharfe Lederjacke gekauft - ich wollte einmal auf der Bühne aussehen wie Dieter Nuhr."

