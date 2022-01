Coronahilfen: Die Lage selbständiger Künstler*innen in Hamburg Stand: 20.01.2022 11:50 Uhr Wie geht es aktuell freien, selbständigen Künstlerinnen und Künstlern? Wie gut oder eben nicht gut fühlen sie sich durch Coronahilfen und Förderprogramme unterstützt? Ein Blick auf die Lage in Hamburg.

von Petra Volquardsen

Corona hat die Gesellschaft - und daher auch die Kulturbranche - weiter fest im Griff. Kulturveranstaltungen können zwar stattfinden, aber eben mit vielen Einschränkungen und immer wieder auch mit kurzfristigen Absagen.

Musikerin Catharina Boutari über Coronahilfen des Bundes

Vor zwei Jahren, im Frühjahr, war es gerade fertig: das neue Album von Catharina Boutari, die unter dem Namen Puder Musik macht. Dann kam Corona und alle Konzerte wurden abgesagt. Seitdem ist es ein ständiges Auf und Ab: Immer wieder Hoffnung, immer wieder Enttäuschungen. "Du versuchst immer zu überleben", sagt sie. "Selbst, wenn du einen Haufen Auftritte schon fest hast, weißt du nie, ob die stattfinden, ob sie wieder verlegt werden".

2021: Viel Bürokratie, schlechte Kommunikation

Die Coronahilfen des Bundes zu Beginn der Krise waren für viele selbständige Künstlerinnen und Künstler wenig hilfreich. Manche konnten sie erst nicht beantragen. Andere bekamen etwas, müssen nun aber doch Geld zurückzahlen: viel Bürokratie, schlechte Kommunikation.

Auch Boutari hat damit Erfahrungen. Sie habe im März 2021 eine Steuerprüfung gekriegt: "Es hieß 'zack, zack, zack, du musst Bilanzen einreichen'." Ihr Steuerberater habe das gemacht, nachdem sie ihn bekniet habe. "Dann kam keine Antwort mehr und dann kam die elektronische Rückmeldung. Ich habe gesagt, 'ich habe euch doch schon alles detailliert gegeben'." Daraufhin habe es geheißen, sie müsse es trotzdem machen. "Da steckt es jetzt."

Mittlerweile angepassete Förderprogramme mit weniger Bürokratie

Mittlerweile, sagt sie, gibt es Förderprogramme, die besser zu den Bedürfnissen passen und mit weniger Bürokratie auskommen. Sie sei in den Genuss von zwei Stipendien gekommen, so Boutari. "Ich konnte Arrangieren lernen, beschäftige mich gerade mit Vokalimprovisation. Das ist so unfassbar toll, da würde ich mir wünschen, dass das verstetigt wird." Sie schreibt neben der Musik für ein Onlinemagazin.

Andere schlagen sich mit prekären Jobs durch, versuchen irgendwie, durch die Krise zu kommen. Manche, so Andrea Rothaug vom Verein Rockcity, sind mittlerweile in einer echten Notlage. "Wir können nicht arbeiten und haben jetzt noch oben drauf die Situation, dass wir verschuldete Künstler haben."

Tanzpädagogin Gabriele Gierz: gute Unterstützung durch "Neustart Kultur"

Gabriele Gierz ist bisher einigermaßen gut durch die Krise gekommen. Die Unterstützung aus dem Bundesprogramm Neustart Kultur hat der Tänzerin und Tanzpädagogin durch die schwere Zeit geholfen. "Ich konnte dann alleine arbeiten. Was ich nicht machen konnte, war mit meiner Tanzkompanie zu arbeiten." Zurzeit probt sie für ein Soloprogramm und freut sich über eine Förderzusage der Hamburger Kulturbehörde für die Spielzeit 22/23. "Die Gelder sind dafür da, dass ich Probenräume mieten und meine Arbeit dokumentieren kann. Ich kann mein Solo deutschlandweit anderen Theatern anbieten.", sagt Gierz.

Das größte Problem zurzeit sei, so Andrea Rothaug von Rockcity, dass Künstlerinnen und Künstler immer noch nicht planen könnten. "Die Tourneen, die Konzerte, Festivals müssen geplant werden, aber es besteht eben keine Sicherheit, dass sie stattfinden."

Hamburger Bassist Lars Jansen: "Du kannst nicht wirklich planen"

Es bleibt schwierig und oft frustrierend. Auch für den Hamburger Bassisten Lars Hansen, der in mehreren Bands spielt und auch gerade ein neues Album veröffentlicht hat. "Ich habe so viele Fragezeichen im Kalender für dieses Jahr, du kannst nicht wirklich planen und dich auf irgendwas verlassen." Hansen unterrichtet auch Musikstudenten. Für junge Musikerinnen und Musiker, sagt er, ist es gerade besonders schwierig. "Es gibt viele Sachen, die kannst du nur zusammen im Probenraum oder in der Session lernen. Es geht darum, etwas zusammen zu machen und Netzwerke zu bilden."

Die Lage ist ernst. Und dennoch: Die meisten sind fest entschlossen in ihrem künstlerischen Beruf zu bleiben, für den sie schon viel investiert haben. Konzerte spielen, vor Publikum auftreten. Catarina Boutari kennt niemanden aus dem professionellen Bereich, der darauf verzichten möchte: "Weil alle unfassbar widerstandsfähig sind".

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 20.01.2022 | 07:40 Uhr