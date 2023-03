Antikenzyklus "Anthropolis": Blockbuster am Hamburger Schauspielhaus Stand: 31.03.2023 18:07 Uhr Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg hat seine Pläne für die nächste Saison 23/24 vorgestellt. Die größte deutsche Sprechbühne hat riesige Möglichkeiten – vorab wurde über ein Überraschung gemunkelt.

von Peter Helling

Die Intendantin Karin Beier eröffnete mit einem Schnaps. "Freut mich, dass Sie alle hier so zahlreich erschienen sind, das sind verdächtige Gläser. Ich werde gleich den Grund dafür erklären. Sie werden gleich zum Trinken genötigt, oder ich versuch‘s zumindest, Sie mit Alkohol zu bestechen. "

Karin Beier zeigt auf die noch leeren Ouzo-Gläser auf den Tischen. So etwas gab es hier wohl auch noch nicht bei einer Pressekonferenz: Ouzo, gefüllte Weinblätter, Oliven. Richtig, wir sind im alten Griechenland, aber idyllisch wird das hier nicht. Das Schauspielhaus hat nichts Geringeres vor, als die Geschichte der europäischen Zivilisation zu erzählen - anhand einer Stadt: "Anthropolis". Der Antikenzyklus mit fünf großen Teilen soll ein echter Theater-Blockbuster werden. Karin Beier hat inszeniert: "Als Urform im Prinzip unseres politischen Staatswesens und unserer Gesellschaft. Wir erzählen eine Zivilisationsgeschichte, in der zu guter Letzt die Natur oder die Götter zurückschlagen und zwar mit Gewalt zurückschlagen."

Zwei Jahre lang Gründungsmythen Europas studiert

Zwei Jahre lang haben sie und der Autor Roland Schimmelpfennig sich über die Gründungsmythen Europas gebeugt. Heraus gekommen ist ein Mammutprojekt. So etwas will Karin Beier nicht nochmal machen, erzählt sie. "Es ist sehr kräftezehrend, weil man natürlich nie zu diesem kathartischen Moment kommt, eine Premiere rauszulassen. Es wird einfach alles mit einem Coitus Interruptus inszeniert, also bis zu einem Punkt aber nicht zu Ende." Wie sie die zwölf Wochen Endproben im Herbst durchstehe, werde sie dann sehen. "Ich werde meine Assistenten so instruieren, dass sie es zu Ende inszenieren können, wenn ich weglaufe. Nein, es ist wirklich ein Experiment, natürlich."

Das Experiment beginnt mit der Entführung der Europa durch Zeus, mit der Gründung Thebens - es geht über Ödipus und die Sphinx bis zu Antigone: So fängt sie an, die Geschichte des modernen Menschen. Eine Geschichte der Verdrängung des Irrationalen, glauben Karin Beier und ihr Team, erzählt sie.

"War es richtig, das Irrationale komplett aus der Politik zu verbannen, sich die Natur zu unterwerfen und die Götter zu töten? Haben wir den Selbstdestruktionstrieb des Menschen und die Potenz von Gewalt unterschätzt? Es ist tatsächlich so, dass wir ja schon merken, dass die Risse in dem Fundament unserer aufgeklärten, vernunftbasierten Welt immer größer werden." Mittlerweile gebe es mehr Autokratien als Demokratien, so Beier. "Ich finde, dass Theben ein ganz tolles Beispiel ist, um anhand von der Mythologie Themen aufzuwerfen, die uns heute berühren."

Dämonen auf der Bühne

Im Schauspielhaus werden also die Dämonen losgelassen? Es gebe Figuren, die durch diese gesamte Serie gehen, erzählt die Intendantin. Und auch für Gäste, die alles am Stück sehen wollen, sogenannte Binge-Watcher sei etwas geplant: Sie können viermal in der kommenden Spielzeit die gesamte Serie an einem Wochenende sehen.

Das Bild einer Stadt zwischen Krieg, Krise und Aufbruch zieht sich wie ein roter Faden durch die Spielzeit, mit 13 Premieren und neun Uraufführungen. Die Gruppe Rimini Protokoll taucht den MalerSaal in absolute Dunkelheit – anonyme, abgründige Geschichten aus Hamburgs Stadtgesellschaft werden hier erzählt. Wieder dabei: Regielegenden Christoph Marthaler und Jossi Wieler – der kehrt nach 25 Jahren ans Schauspielhaus zurück. Und dann wird im Stadtteil Rothenburgsort extra ein Dorf aufgebaut, sagt die Dramaturgin Sybille Meier."Wir werden ein Dorf simulieren, weil alles unglaublich künstlich ist. Das Dorf wird gezimmert aus Holz, sind lauter selbstgemachte Hütten und drumherum gibt es wunderschöne Bergpanoramen. So dass dieses Dorf etwas Pittoreskes hat, aber schon merkwürdig verstörend. "

Düstere Spielzeit endet mit Komödie

Dafür ist das dänische Kollektiv SIGNA bekannt, für verstörende Stücke, in denen man als Akteur selbst eintauchen kann. Immerhin, diese eher düster-wuchtige Spielzeit endet mit einer Komödie, mit sieben Frauen im Büro des amerikanischen Präsidenten, die die Welt retten. Der Weltuntergang – erstmal verschoben? Darauf einen Ouzo.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 31.03.2023 | 17:40 Uhr