NDR Buch des Monats Oktober: "Südfall" von Florian Knöppler Stand: 09.10.2023 06:00 Uhr Florian Knöppler zieht es in seinen Büchern in die Nachbarschaft, die norddeutsche Natur. Der Autor lebt mit seiner Familie auf einem Hof in Nordfriesland und dort spielt auch sein Roman "Südfall". Unser NDR Buch des Monats.

von Peter Helling

Sommer 1944: Dave ist englischer Soldat und Tierarzt.

Von einer Sekunde auf die andere war die Maschine ins Trudeln geraten und abgestürzt. Er war wohl eine Weile weg gewesen, ausgeknockt. Die anderen waren ganz weg, alle tot. Jetzt lagen sie irgendwo zerquetscht im Wrack. Blut, verdrehte Körper, verbogener Stahl. Leseprobe

Sein Flugzeug wird auf dem Weg nach Deutschland abgeschossen, er kann sich mit dem Fallschirm retten. Und liegt jetzt halb ertrinkend im Watt. Mitten in Feindesland.

Unter der Hand ein Gemisch aus Sand und Schlick, dazu die Seevögel, das Salz auf den Lippen. Er war im Watt, nicht in dem der Heimat, sondern zwischen diesen vielen deutschen Inseln.

Gerettet wird er von der Halliggräfin von Südfall - sie steht da, hoch aufgerichtet, neben ihren beiden Hunden. Spricht perfekt Englisch. Und nimmt Dave, der eine deutsche Großmutter hatte, bei sich auf. "Die Figur dieser Gräfin ist verbürgt, und darüber weiß man auch einiges, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass diese Figur so spannend und interessant war", sagt Florian Knöppler.

Knöppler schreibt aus unterschiedlichen Blickwinkeln

Der Autor beleuchtet Daves Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Jedes Kapitel trägt den Namen einer anderen Figur. Dave, Paul, Anna, Cecilie, Simon. Dave will zurück in seine Heimat, nach Norden, die Küste entlang - über Husum nach Dänemark. Und dann, ein Boot? Er verlässt das sichere Versteck auf Hallig Südfall, geht an Land. Paul, ein frischverliebter Pennäler, sieht ihm dabei zu, wie er ein Schaf aus dem Schlick rettet. Ob Paul ihn an die Polizei verrät bleibt ein Geheimnis. Pauls Tante Anna, eine lebensoffene Bäuerin, deren Mann im Osten kämpft, versteckt ihn im Schuppen einer Freundin. Simon lebt gleich hinter der dänischen Grenze.

Dave wirkt wie ein Staffelstab, weitergereicht von Hof zu Hof. "Ich würde sagen, es ist ein Roman über die Wirkung von Begegnung, die ja manchmal ganz überraschend sein kann", meint Knöppler. "Das Zentrum des Buches ist die Frage, wie Menschen, die ja mehrheitlich Sachen mit sich rumschleppen, auch negative Erinnerungen, trotzdem die Möglichkeit finden zu einem guten Leben zu kommen."

Die Geschichte wirkt unwahrscheinlich und sympathisch naiv

Diese Geschichte einer Flucht aus Nazideutschland wirkt so unwahrscheinlich wie sympathisch naiv. Denn Dave hat Glück, der Tierarzt gerät an lauter gute Menschen und gibt ihnen etwas zurück. Er heilt verwundete Pferdehufe, er kocht, er spricht mit den Leuten, hört ihnen zu. Auch Anna wächst über sich hinaus: Einen Feind zu verstecken war ja lebensgefährlich.

Was sie vorhatte, war verrückt. Der Engländer konnte es auch so schaffen, ohne ihre Hilfe, und es war nicht einmal sicher, ob er ein guter Mensch war, für den sich das Risiko lohnte. Es sprach so viel gegen das Ganze und trotzdem wusste sie, dass sie keinen Rückzieher machen würde. Leseprobe

Ein Hoffnungsschimmer von den Inseln Nordfrieslands

Die Episoden dieser Flucht zu Fuß und an Bord eines Fischkutters lesen sich beschwingt, die Landschaft des Watts prägt sich besonders ein. Florian Knöppler liebt diese Natur: "An manchen Tagen ist es wirklich idyllisch hier und schön. Ich mag es natürlich auch, wenn es mal nicht hübsch und malerisch ist. Klar. Aber insgesamt ist es vor allem die Gegend, der ich mich am meisten verbunden fühle."

Das Buch zwischen windzerzaustem Horizont, zwischen Wattkante und Salzwiesen, zwischen Ackergaul und Hofhund, ist ein Idyll inmitten eines Orkans. Mit klarer Botschaft. Dieses Gute im Schlechten nimmt man dem Buch nicht immer ab, aber es liest sich flüssig und atmosphärisch dicht. Wie ein Hoffnungsschimmer von den Inseln Nordfrieslands.

Südfall von Florian Knöppler Seitenzahl: 268 Seiten Genre: Roman Verlag: Pendragon Verlag Veröffentlichungsdatum: 16.08.2023 Bestellnummer: 978-3-86532-851-9 Preis: 24,00 €

