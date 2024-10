Stand: 30.10.2024 06:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Mit dem Abschicken des Online-Formulars erkennen die Teilnehmer die nachstehenden Teilnahmebedingungen als verbindlich an.

1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeitenden des NDR und der NDR Media sowie deren Angehörige.

2. Aktionszeitraum

Im Zeitraum vom 30. Oktober 2024 bis 18. November 2024 können Vorschläge eingereicht werden. Dieser Zeitraum kann von Seiten des NDR ohne Angabe von Gründen verkürzt oder verlängert werden.

3. Ablauf

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich im genannten Aktionszeitraum mit einem konkreten Vorschlag zur Frage "Welche Person hat Ihren Ort geprägt?" an die Redaktion von NDR Kultur zu wenden. Die Einsendung eines Vorschlags begründet keinen Anspruch auf Berichterstattung. Die Auswahl der letztlich im Programm abgebildeten Vorschläge obliegt der Redaktion von NDR Kultur.

4. Haftungsausschluss

Die Schaffung eines "virtuellen Denkmals" vor Ort geschieht unter Mitwirkung der Teilnehmer. Der NDR produziert ein Videoporträt und stellt dieses online für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung. Die Entscheidung über Länge, Form und Inhalt dieses Videos obliegt allein dem NDR. Geplant ist, dass dieses Video vor Ort via QR-Code abrufbar gemacht wird, an einem möglichst zugänglichen Ort. Für die Anbringung des QR-Codes ist die Teilnehmer selbst zuständig, nach Möglichkeit bekommen sie dabei vom NDR Unterstützung. Der QR-Code wird in Form einer Tafel zur Verfügung gestellt, diese darf nicht verändert werden. Die Tafel darf nur an Stellen angebracht werden, an denen dies nach geltendem Recht erlaubt ist. Der NDR haftet nicht bei Schäden, die durch das Anbringen oder die Tafel selbst entstehen könnten. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf die tatsächliche Umsetzung.

5. Datenschutz

NDR Kultur wird die Daten der Teilnehmer nur und ausschließlich während der Aktion speichern und sie nach deren Ende löschen.

Die Teilnehmer stimmen zu, dass ihr Name in den Radio-Programmen des NDR, im NDR Fernsehen, sowie auf den dazugehörigen Internet- und Social-Media-Auftritten genannt werden darf.

Zudem erklärt sich der Teilnehmer bereit, nach einer möglichen Auswahl durch NDR Kultur für Interviews und Vor-Ort-Reportagen zur Verfügung zu stehen.

6. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.