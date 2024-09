Stand: 06.09.2024 06:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme an der Abstimmung erkennen die Teilnehmer die nachstehenden Teilnahmebedingungen als verbindlich an.

1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeitenden des NDR und der NDR Media sowie deren Angehörige.

2. Aktionszeitraum

Im Aktionszeitraum vom 9. September bis zum 9. Oktober 2024 finden an vier feststehenden Daten NDR Kultur PopUp! Konzerte statt. Die Teilnehmer dieser Abstimmung haben die Möglichkeit, durch Abgabe ihrer Stimme zu der Entscheidung beizutragen, an welchen Orten die Konzerte stattfinden.

Die Teilnahme ist über die NDR Kultur App und online möglich. Teilnehmer registrieren sich und hinterlegen ihre Daten, indem sie in der App auf den Gewinnspiel-Button drücken oder das Formular unter www.ndr.de/popup benutzen.

3. Ablauf

Für jedes der vier Konzerte wählt eine NDR Kultur Jury mindestens zwei Wochen vor dem Konzerttermin drei mögliche Veranstaltungsorte aus. Jeder dieser drei vor-ausgewählten Orte hat an einem bestimmten Tag der Vorwoche des Konzerttermins die Möglichkeit, Stimmen für sich zu sammeln. Dazu wird jeweils der Montag, der Dienstag und der Mittwoch der Vorwoche per Zufall den drei Bewerbern zugeordnet.

Konkret wird somit vom 9. bis zum 11. September über das Konzert von Julian Prégardien abgestimmt, vom 16. bis zum 18. September über das Konzert von LaLeLu, vom 23. bis zum 25. September über das Konzert von Martynas Levickis und vom 30. September bis zum 2. Oktober über das Konzert von Norma.

Dem jeweiligen Bewerber werden ausschließlich Stimmen zugerechnet, die an seinem Abstimmtag im Zeitraum von 6 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages in der Online- und App-Abstimmung eingehen. Dieser 24-stündige Zeitraum wird im Folgenden Abstimmtag genannt. Für welchen der drei Orte Stimmen gesammelt werden, wird am jeweiligen Tag Radioprogramm von NDR Kultur, über die Seite ndr.de/popup und über die NDR Kultur App kommuniziert.

Nach Ablauf aller drei Abstimmungstage gewinnt der Ort, der an seinem Abstimmtag die meisten Stimmen sammeln konnte.

4. Gewinnmöglichkeit

Unter allen Teilnehmern der Abstimmung verlost NDR Kultur pro Abstimmtag ein Digitalradio. Der Gewinner wird per Zufall unter den Teilnehmern des jeweiligen Abstimmtages ermittelt und per E-Mail benachrichtigt.

Der Gewinn steht dem Gewinner höchstpersönlich zu. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

5. Häufigkeit der Teilnahme

Teilnehmer der Abstimmung dürfen pro Abstimmtag nur einmal ihre Stimme abgeben. Es ist aber möglich, für ein Konzert auch an zwei oder allen drei Abstimmtagen teilzunehmen, um so mehrere Bewerber-Orte mit der eigenen Stimme zu unterstützen. Entsprechend erhöht sich die Chance auf den Gewinn des Digitalradios.

Nach einem Gewinn bei NDR Kultur darf für die Dauer von 30 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR Kultur teilgenommen werden.

Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

6. Haftung

NDR Kultur haftet nicht für die zeitweilige Nichtnutzbarkeit und/oder einen unverschuldeten Totalausfall des Internets oder bei Problemen mit der App, aufgrund dessen die Teilnahme nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann.

Der NDR kann das Gewinnspiel vor dem 09. Oktober 2024 beenden oder über diesen Zeitraum hinaus verlängern.

7. Datenschutz

Alle im Profil in der App hinterlegten persönlichen Daten werden nur lokal auf dem Smartphone gespeichert. Dort können sie jederzeit geändert oder durch eine Neuinstallation der App gelöscht werden.

Zur Teilnahme an Gewinnspielen werden die in der App oder in dem Formular hinterlegten Daten einmalig an NDR Kultur übertragen.

NDR Kultur wird die Daten der Teilnehmer nur und ausschließlich während des Gewinnspiels speichern und sie nach dessen Ende und der Abwicklung der Gewinne löschen.

Die Teilnehmer stimmen zu, dass ihr Name in den Radio-Programmen des NDR, im NDR Fernsehen, sowie auf den dazugehörigen Internet- und Social-Media-Auftritten genannt werden darf.

Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen führt für den gesamten Spielzeitraum zum Ausschluss von diesem Gewinnspiel.

8. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 06.09.2024 | 06:00 Uhr