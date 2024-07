Stand: 19.07.2024 16:08 Uhr Kunstmuseum Schwaan erhält Spende

Das Kunstmuseum in Schwaan (Landkreis Rostock) hat die größte Einzelspende in seiner zwanzig jährigen Geschichte bekommen. Die 10.000 Euro sollen dabei helfen, den Gemäldebestand zu erweitern. Das Geld wurde von Günther Wimbert gespendet. Er ist vor 85 Jahren in Schwaan geboren und dort aufgewachsen. Nachdem er viele Jahre in Wuppertal lebte, ist er nun mit seiner Frau zurückgekehrt. Zu ihrem 65. Hochzeitstag wollten sie auch ihrer Heimatstadt etwas zurückgeben und hätten sich für das Museum entschieden, sagte Wimbert bei der Übergabe in Schwaan. Museumsleiterin Annette Winter-Süß freut sich über die Spende und möchte versuchen mit Hilfe des Geldes ein besonderes Gemälde bei der Ahrenshooper Kunstaktion zu ersteigern: Ein Laternenkinder-Bild von dem Maler der Schwaaner Künstlerkolonie Rudolf Bartels. Von den sieben Bildern der Reihe besitzt das Schwaaner Kunstmuseum bisher noch kein einziges.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.07.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock