Drogencheck beim Fusion-Festival: Zehn giftige Partydrogen entdeckt Stand: 01.07.2024 11:16 Uhr Beim Fusion-Festival in Lärz hat die Unimedizin Rostock in diesem Jahr erstmals einen Sofort-Drogencheck angeboten. 158 Pillensorten wurden getestet, zehn davon stufte das Team als hochgiftig ein.

Am Montag ging die Fusion in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) offiziell zu Ende. Noch bis Mittwoch soll sich die Abreise der rund 80.000 Besucher hinziehen. Neu war in diesem Jahr ein mobiles Labor der Unimedizin Rostock auf dem Gelände, in dem Konsumenten ihre Drogen untersuchen lassen konnten - ein deutschlandweites Novum. Dabei wurden insgesamt 158 verschiedene Partydrogen getestet. Nach Angaben des leitenden Notarztes Gernot Rücker entdeckte das Team zehn Pillensorten, die es als hochgiftig einstufte.

Entspanntes Festival für Sanitäter und Ärzte

Ansonsten sei es die ruhigste Fusion für das medizinische Team gewesen, schätzt Rücker ein. Es gab 1.500 Patientenkontakte, 40 Mal mussten Festivalbesucher in Krankenhaus gebracht werden, unter anderem wegen Blinddarmentzündungen, gebrochener Knochen oder Schnittverletzungen. Zehnmal wurde der Zahnarzt auf dem Gelände in Anspruch genommen.

