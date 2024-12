Chorgesänge und Lichtermeer: Weihnachtssingen im Ostseestadion Stand: 16.12.2024 07:18 Uhr Beim Weihnachtssingen im Rostocker Ostseestadion haben am dritten Advent mehr als 10.000 Menschen Weihnachtslieder zum Besten gegeben.

Von der "Weihnachtsbäckerei" bis zur "Stillen Nacht" - am Sonntagabend sangen mehr als 10.000 Menschen auf den Rängen des Rostocker Ostseestadions gemeinsam Weihnachtslieder. Mehrere Chöre standen auf der Bühne - unter anderem die Singakademie Rostock und der Sportlerchor der Hansestadt. In dem hat Lara Montzki vom FC Hansa Rostock mitgesungen. "Das war wirklich aufregend, man hört es - die Atmosphäre ist enorm", schwärmt sie. Auch für Csaba Grünfelder, den Chordirektor am Volkstheater, war es kein alltäglicher Auftritt. "Es ist einfach ein Hammer! Die Energie ist einfach ganz was anderes."

Weihnachtliches Lichtermeer auf den Rängen

Auch optisch wurde die weihnachtliche Stimmung hervorgehoben: Mit Handys und Kerzen verwandelte das Publikum auf den Rängen das Ostseestadion in ein Lichtermeer. Moderiert hat die Veranstaltung NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna. Das Weihnachtssingen ist eine gemeinsame Veranstaltung der Betreiber des Ostseestadions und des Rostocker Volkstheaters. Der NDR Mecklenburg-Vorpommern präsentiert das Weihnachtssingen.

Weitere Informationen 70 Jahre Ostseestadion: Hansa Rostock feiert seine Heimspielstätte Seit 70 Jahren gibt es das Stadion in Rostock. Titelfeiern, Auf- und Abstiege und selbst ein Europapokalduell mit dem FC Barcelona fanden in der Arena statt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.12.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Weihnachten