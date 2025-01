Stand: 13.01.2025 19:50 Uhr Brände in Los Angeles: Oscarnominierungen erst am 23. Januar

Die Academy of Motion Picture Arts & Sciences in Kalifornien hat die für diese Woche angekündigte Bekanntgabe der Oscarnominierungen erneut verschoben. Das gab sie am Montag bekannt. Der Termin soll nun am 23. Januar sein. Wegen der verheerenden Großbrände in Los Angeles war der ursprüngliche Termin vom 17. zunächst auf den 19. Januar verschoben worden. "Wegen der noch immer aktiven Feuer im Bereich von Los Angeles haben wir beschlossen, die Abstimmphase zu verlängern", teilten CEO Bill Kramer und die Akademie-Präsidentein Janet Yang in einem Statement mit. | Sendebezug: 13.01.2025 19:55 | NDR Info