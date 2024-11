Stand: 16.11.2024 08:30 Uhr 130 Gitarren von Rocklegende Jeff Beck werden 2025 versteigert

Zwei Jahre nach dem Tod des britischen Stargitarristen Jeff Beck am 10. Januar 2023 werden 130 Gitarren und andere Instrumente aus dem Nachlass des Rockmusikers versteigert. Sie kommen am 22. Januar 2025 beim Londoner Auktionshaus Christie's unter den Hammer. Vorher wird die Sammlung in den Filialien des Aktionshauses in Los Angeles und London für die Öffentlichkeit ausgestellt. Dazu gehören Instrumente von Becks Beitritt zur einflussreichen Band The Yardbirds im März 1965 (etwa eine Gibson Les Paul 'Oxblood' von 1954) bis zu seiner letzten Tournee im Jahr 2022. | Sendebezug: 16.11.2024 14:20 | NDR Kultur