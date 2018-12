Stand: 24.12.2018 12:32 Uhr

Heiligabend geht wieder der "Gruß an Bord"

Es ist eine gute Tradition im Norddeutschen Rundfunk: Auch in diesem Jahr schickt der NDR an Heiligabend in der Radiosendung "Gruß an Bord" Nachrichten an Seeleute in aller Welt - und Grüße der Schiffsbesatzungen in ihre Heimat. Los geht es heute um 20.05 Uhr (hier geht es zum NDR Info Livestream). Zum ersten Mal war der "Gruß an Bord" an Weihnachten 1953 im Radio zu hören. Damit gehört die NDR Info Sendung zu den ältesten Radiosendungen, die auf der Welt noch ausgestrahlt werden.

Die Weihnachtsgrüße für 2018 wurden bei zwei Veranstaltungen am zweiten und dritten Advent im Kulturspeicher in Leer und in der Hamburger Seemannsmission "Duckdalben" aufgezeichnet. Angehörige und Freunde hatten dort die Möglichkeit, ihren Lieben auf See ein frohes Fest und ein gutes, neues Jahr zu wünschen. In Leer begrüßten die Moderatoren Jessica Schlage und Andreas Kuhnt den Bingumer Shanty Chor, das Trio um Anne-Fleur Schoch sowie viele weitere Gäste. Im "Duckdalben" in Hamburg moderierten Birgit Langhammer und Ocke Bandixen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten dort Isabella Rapp und die Lars-Luis Linek-Band.

Einen Mitschnitt der "Gruß an Bord"-Sendung finden Sie ab heute Abend zum Nachhören auf dieser Seite - aus rechtlichen Gründen allerdings ohne große Teile der Musikeinspielungen.