Sendedatum: 09.09.2021 22:50 Uhr extra 3 vom 09.09.2021

Es ist viel liegen geblieben in 16 Jahren Angela Merkel. 16 Jahre gingen wie im Flug vorbei. Also wie im Langstrecken-Flug. In der Holzklasse. Mit ordentlich Turbulenzen, zwischen zwei schreienden Babies. 16 Jahre Merkel, es wird ja gerade schon fleißig analysiert, bewertet und zurückgeblickt. Das tun wir auch einfach mal in dieser Sendung, Zeit für eine kleine Rückschau.

Themen der Sendung:



Angela Merkel: Eine verschlafene Kanzlerschaft

Olaf Scholz: Das Merkel-Double der SPD

Armin Laschet und sein Zukunftsteam

Die Linke: Mit Sofortprogramm vom Abseits in Aus?

Gorch-Fock: Milliardengrab auf hoher See

Lebensmittelsiegel: Schmu im Supermarktregal

Realer Irrsinn: Fax vom Verfassungsgericht

Corona und Wahl: Kinder haben keine

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 09.09.2021 | 22:50 Uhr