Die Ernährungs-Docs

Essen als Medizin - in der Fortsetzung dieses einzigartigen Fernsehformats wird Menschen geholfen, die an ihren massiven Gesundheitsproblemen fast verzweifeln. Die "Docs" Anne Fleck, Matthias Riedl und Jörn Klasen, alle erfahrene Mediziner, wollen mit gezielten Ernährungs-Strategien Symptome deutlich verbessern und Krankheiten sogar heilen.

Arthrose: Was Wickel und Zuckerverzicht bewirken können

In dieser neuen Folge kommt Hans M. an Bord des Praxisboots der Ernährungs-Docs. Der 62-Jährige hat praktisch immer Schmerzen in den Knien. Arthrose! Länger gehen kann er kaum noch, das Treppensteigen wird oft zur Qual - am liebsten fährt er mit dem Fahrrad. Eine Prothese will er unbedingt vermeiden. Der Internist Jörn Klasen wirft einen Blick in das Ernährungs-Protokoll - sein Fazit: "Schlechter geht's nicht." Das größte Problem ist der Zucker. Der Schweriner nimmt fünfmal so viel zu sich wie empfohlen. Der Ernährungs-Doc rät Hans M. zu antientzündlichem Essen und zu gesunden Getränken: etwa Kräutertee mit Schafgarbe oder Löwenzahn. Öl-Wickel aus Moortorf, Rosskastanie, Ackerschachtelhalm und Lavendel sollen schmerzlindernd wirken. Kann diese Strategie die Arthrose stoppen?

Warum man bei Parodontitis unbedingt anders essen sollte

Seit zehn Jahren leidet Birgit L. an einer völlig unterschätzten Volkskrankheit: Wie mehr als elf Millionen Deutsche leidet sie unter Parodontitis, eine Entzündung des Zahnbetts, die durch Bakterien verursacht wird. Dr. Matthias Riedl erklärt ihr, warum das nicht nur unangenehm und schmerzhaft ist, sondern auch schlimme Folgen haben kann: "Wenn die Entzündung in andere Körperregionen gelangt, kann dadurch Alzheimer, Krebs oder Schlaganfall gefördert werden." Ein schwieriger Fall, denn Birgit L. hat auch Diabetes. Der Ernährungs-Doc möchte den guten Darmbakterien mit Ballaststoffen auf die Sprünge helfen. Ein Tipp des Docs: Erbsennudeln, also Nudeln aus Gemüse. Bisher hatte die 61-Jährige aus dem schleswig-holsteinischen Trittau nur wenig Gemüse auf dem Teller und auch keine Probiotika wie Sauerkraut, Joghurt oder Buttermilch. Wird Birgit L. diese große Umstellung schaffen?

Übergewicht: Lässt sich die Magen-OP noch verhindern?

Und schließlich betritt Ferdi G. die "Hausboot-Praxis". Der 29-Jährige hat starkes Übergewicht - dazu unter anderem noch eine Fettleber, Insulinresistenz und Bluthochdruck: kurz, das Metabolische Syndrom. Er denkt über eine Magenverkleinerung nach. Doch seine Frau Hülya hat große Angst davor, dass ihr Mann sich operieren lässt. Die Mutter von Ferdi hat ihm einen Link zu den Ernährungs-Docs geschickt, daraufhin hat er sich beworben. Gemeinsam mit dem Adipositas-Spezialisten Matthias Riedl entwickelt Anne Fleck die richtige Abnehmstrategie gegen die 50 Kilogramm Übergewicht. Die bisherigen Null-Diäten haben langfristig gar nicht geholfen - im Gegenteil: "Sie essen zu wenig, deshalb nehmen sie nicht ab", überrascht die Internistin den Hamburger. Oft liegt er 500 Kilokalorien unter dem Grundumsatz, aber vor allem isst er konsequent das Falsche. Beeren-Quark, Spargel-Salat und Parmesan-Schnitzel - so soll jetzt zum Beispiel der Speiseplan für einen Tag aussehen. Kann er so die drohende OP vermeiden?