Kolumne: Hör mal 'n beten to "Django & Co"

Wenn im Kinderzimmer kein Platz mehr ist, sollte aufgeräumt werden. Nicht so einfach bei vielen Kuscheltieren, stellt Kerstin Kromminga fest.

Nu is dat also sowied, ick wüss ja, de Dag wüür komen, ick heff dat all lang komen sehen un ick bün all siet Joaren bang west - vör disse Dag. De Dag, woar mien Groot entscheden mutt, wat se mit hör Kuscheldeeren makt.

Un ick proot hier nich van tein of twintig kuschelige Frünnen in lütt un groot. Ne, ick proot hier van över eenhunnert Stück. Un jede lüttje Affe, sööte Hoopelhaas, groote Elefant, Regenbogen Alpaka, knuffige Biber of super softe Schwien hett een Nam un een egen Story.

Mehr as hunnert kuschelige Frünne

Jede van de över hunnert Kuscheldeeren hett se bannig leew und jede word behannelt as een reelle Fründ: So as Django de dicke Hundje, Norbert de Oktopus, Niko de Papagei, Brummel de Boar, Tutulla de Fladdermuus of Fips de Tuunegel.

Nu hett mien Groot ehr Ruum umbaut und in de "groote Deerns Kamer" passt de leeve Hunnertschaft nu eenfach nich mehr rin. Ick doch, dat disse Fraag erst upkummt, wenn se uttreckt, aber nu hebbt wi de Salat all upstünds.

Man wohen mit all de Deerten?

Sück trennen van Django, Anda, Henrietta, Koffje, Mike, Fips un Co.? Eenfach wegsmieten? Dat kann also nich angahn. In de Keller of op de Spitzböhn geiht ok nich, in't Keller fangen de an to müffeln un baben is kien Platz. Noch hebbt wi keen Lösung funnen.

Mmmh… Ick heff doar nett so'n Idee. Ick bün mi aber noch nich seker, of ick mien Groot de vörslaan sall: Villicht is doar ja noch een bitje Platz op de Karkhoff van de Kuscheldeeren?

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

