Kolumne: Hör mal 'n beten to "Huus mit Seel"

Lina Martschin hat ein altes Haus gekauft. Da gibt es jetzt einiges zu tun. Sie erzählt, warum sie beim Abkratzen der Tapete und Zuspachteln der Löcher ganz ehrfürchtig wird.

Ik bin ünner de Handwarkers gahn. Wi hebbt nämlich een Huus köfft - een oolet Huus. Vun 1938, üm nipp un nau to ween. Veel weet wi nich över de Lüüd, de dat Huus mal boot hebbt - weer wohl een Doktor - un ok nich över de Lüüd, de hier in all de Johrn mol leevt hebbt. Aver dat gifft’n beten wat to doon.

De Arbeit maakt ehrfürchtig

Un de Arbeit an uns Huus maakt mi richtig ehrfürchtig. Bi jedet Fitzelchen Tapeet, dat ik vun de Wänn puulen do, fraag ik mi, wokeen sik wennehr woll dat smucke rosa-pinke Blomenmuster utsöökt hett. Oder wat dat för een Kind weer, dat dor jeden Avend ünner de Tapeet vull vun Steerns inslapen is. Bi jedet Lock, dat ik dichtspachteln mutt, fraag ik mi, wokeen hier de Döör mit to veel Swung oprieten hett. Oder wat hier mol för een Bild hung. Villich jo ok ene Urkunn oder een Diplombreef?

Un wenn ik in de Keller rünnergah, wannert mien Blick jedet Mol to een vun de Döörn röver: Dor achter - is de Bunker. Een Huus vun 1938 hett notürlich een Luftschuulruum. Of de Lüüd hier faken rünner mussen? Wo lang hebbt se in dissen lütten Ruum utharrt, woveele Lüüd hebbt hier woll seten? Keemen de Navers fix röver, hebbt all tosomen töövt, dat de Alarm vörbi is?

Disset Huus hett wat beleevt

Notürlich hett uns Huus sien Macken. Raue Wänn mit lütte Lökers, de een nie nich all dichtmaken kunn. Schrabbelige Delen. Afgrabbelte Döörgrepen. Aver wat hett disset Huus ok al allens beleevt un mitmaakt. Wat is in disse Rüüm al allens passeert. Na över 80 Johrn draff so een Huus so utsehn, as dat utsütt. Un wat is dat för een Privileg, dat nu WI disset Huus wieter an't Leven haalen dröfft.

