Kolumne: Hör mal 'n beten to "In Gedanken"

Helge Albrecht gehen beim aktuellen Thema unseres Schreibwettbewerbes "Vertell doch mal" tausend Gedanken durch den Kopf...

Ik op Rad ünnerwegens. Eier dörch'n Kreisel. Mit mal: Auto bremst, huupt, hebben uns meist bemött. Schwoor to seggen, wer nu Schuld hett. Aver ersmol beide fünsch! "Du hest se doch nich mehr all bi'nanner!", röppt mi de Autofahrer achteran. Un ik schrieg: "Dat glööv ik nich, leve Mann, aver ik kann jo mol nakieken!" Nakieken, wat los is in mien Kopp, of ik se noch all bi'nanner heff. Also maak ik de Oogen dicht, föhl in mi rinn.

Erst flügg noch allens hen nun her. Man gau sammelt sik mien Gedanken. Ik seh een Ruum. Een Kunferenzruum. In de meehrn vun de Ruum steiht een groote Disch, dorneven een Whiteboard mit Stifte un - oh Gott! - een Overheadprojektor! Een lütte nüdliche Gedank vun mi kümmt nu mit een Folie rinntüffelt, leggt se op de Overheadprojektor, seggt: Oh, ne dat mutt jo anners. Un dreiht de Folie üm.

All Gedanken tosomen an een Disch

All mien annern Gedanken sitten an de Disch un kieken sik dat an. Denn seggt de Gedank an de Overheadprojektor: "Helge is in een Stresssituaton, wi mött em helpen." "Stress! Heff ik noog vun, kann ik nich mit üm, ik hol mi een Koffie", seggt een Gedanke, de teemli opschleeten utsüht. Gedank an de Overheadprojektor: "Aver wi hebben uns hier nu versammelt, üm all mit'nanner een klooren Gedanken to faaten!" He tippt op sien Folie. De Överschrift: "Mit'nanner een klooren Gedanken faten."

Mit mol hoppelt buten an't Finster een Schadden vörbi. "Dor! Dor löppt he, de kloore Gedanke! Achteran!", röppt eener. Dree Gedanken springen op, loopen ruut - un kamen na twee Minuden wedder. "Weer doch blots een Katteeker." "Aver nüdlich!", seggt een anner. "Ik gah nochmol rut!" De Gedank an de Overheadprojektor: "Wi wulln dat hier mit'nanner maken!"

Gedankenkunferenz, de fix wedder vörbi is

"Dat eenzige, wat wi hier mit'nanner maken, is een beeten Duppelkopp speelen.", prohlt een Gedank vun achtern. "Un dat maken wi nich an so'n asige Kunferenzdisch, sunnern in Kroog." He zuckelt af un nimmt twee Gedanken mit. De Disch warrt leerer un leerer.

"Du hest se doch nich mehr all bi'nanner!" De Autofahrer kiekt mi ümmer noch fünsch an. Mehrere Autos stahn an de Kreisel, keener kann vör oder torüch. "Weeten se wat!", segg ik, "mich dücht, Se hebben Recht."

