Kolumne: Hör mal 'n beten to "Gorilla Taktik" Stand: 03.04.2025 05:30 Uhr Bisher hat Ines Barber sich einfach still vor sich hin geärgert, wenn sich eine fremde Person nicht für ihr unmögliches Verhalten entschuldigt hat. Mit der Gorilla-Taktik geht das jetzt anders.

Vunne Guerilla-Taktik hest bestimmt al mol höört. Man ik heff nu för mi de Gorilla-Taktik entdeckt. Also, ik stunn mol wedder mit veele Minschen inne Slang anne Supermarktkass. Op eenmol knallt mi solk Töffel vun achtern de Wagen inne Hacken. Wusch, ik dreih mi üm, nix. Keen Pardon. Fröher harr ik mi verbeestert fix wedder trüchdreiht un argert. Dat is nu mit de Gorilla-Taktik anners.

Groot maken wie een Sülverrüch

De Sülverrüch, also, de Silberrücken bi de Gorillas, de hett jo so sien ganz egen Art, föhlt he sik inne Kniep. He makt sik groot, wies de Bagaluten de Teen, kiekt se starr un liek ut an, un wenn dat nix nützt, den schmitt he mit Twiegen or wat he sonst so to faat kriggt. Un total krass, he kann mit sien Drüsen een fiese Gestank prodzeern. Aggresschion rükt! Un as letzt Möglichkeit: He geiht de anner anne Plünnen. Also, in't Fell.

Flegende Doos Bohnensupp

Süh, ik heff mi nu düt un dat vun Gorilla afkeken. Nee, dat mit de Drüsen hmm, nee nee. Man ik drück de Rüch dörch, un riesengroot as ik denn bün, dreih ik mi langsom üm un kiek de Spacken vun Minsch stracks inne Oogen un tööv. Kümmt dor nix, wünsch ik em or ehr en Platten an't Auto, 'n Lock in' Schoh, Pickel oppe Nees, so lütte fiese Saken. Herrlich. Also, still. Un denn - as'n Königin - dreih ik mi wedder gediegen langsom trüch üm. Ik heff ok al överleggt, wat ik villicht ok mit wat schmieten schull, du, so'n Doos Bohnensupp villicht? Alleen de Vörstelln befreet enorm.

