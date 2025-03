Stand: 05.03.2025 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "As een Delfin"

Hat David Bowie Matthias Stührwoldt 1977 am Tegeler See belauscht oder basiert sein Hit "Heroes" doch auf einer ganz anderen Geschichte?

In de söbentiger Johren harrn wi Feriengäste ut Berlin. Dat weer keen Avsicht; dat is eenfach so passeert. Heinz un Margit weren een Ehepoor, de mit ehren Ford Capri ünnerwegens nah Schweden weren, ton Angeln. Op de Autobahn blangen unsen Hoff güng de Capri kaputt. Heinz kladder övern Tuun un fröög mien Öllern, wat dat bi uns int Dörp een Autowarksteed geev un een Platz ton Schlopen. Joo, sä mien Vadder, een Autoschruver hebbt wi, un Mudder sä, een Gästestuuv ok.

Beter as in Schweden

Angeln geiht ok, in Stolper See, sogor Mücken hebbt wi. Alles as in Schweden, blots beter, weil nich so wiet to föhren. Heinz un Margit bleeven glieks dor un sünd nie nah Schweden föhrt, vun dor an blots noch nah Stolpe, wenn se mol frie harrn. All poor Wochen kemen se vörbi un weren bald Unkel Heinz un Tante Margit för mi. Obgliek wi nich verwandt weren.

"Du schwimmst as een Delfin"

In de Sommerferien 1977, ik weer negen Johren olt, hebbt se mi för dree Wochen mit nah Berlin nohmen. Wat een Kulturschock för mi. Nüms sä Moin op de Straat, un, Hammer!, weren dor veele Lüüd. Dagsöver weer Heinz bi Borsig op Schicht, un avends wies he mi Berlin un geev mi Currywüss ut. Faken weren wi ok an Tegeler See; Heinz weer dor in Angelvereen. Dor harrn se een Bootssteg. Int Johr dorvör harr ik schwimmen lehrt, un nu weren wi fast jeden Avend an See. Ik sprüng int Water un spaddel dor rüm, un Heinz stünn op den Steg un reep: "Du büss jo n richtige Waterrott, du schwimmst as een Delfin. Ach, kunn ik doch ok so schwimmen, as een Delfin!"

Hett David Bowie uns belauscht?

Sommer 1977. Ik weer in Berlin. Aver nich blots ik alleen. David Bowie weer ok dor un hett sien legendäret Album "Heroes" opnohmen. In den berühmten Song singt he: "I, I wish I could swim, like dolphins, like dolphins can swim", un so wieter, un so fort. Villich blots een Tofall, villich aver ok nich. Kann doch ween: Bowie stünn an Tegeler See, söök Inspiration, hett Heinz un mi beobacht un belauscht. Un denn is he nah Huus gahn un hett "Heroes" schreven. Wat schall ik seggen: David Bowie weer ümmer een Held för mi. Aver villich weer ik ok een Hero för em.

