Kolumne: Hör mal 'n beten to "Tasskaff un Flaschbier"

Bücher sind aus Matthias Stührwoldts Leben nicht mehr wegzudenken - bei ihm Zuhause füllen sie einen ganzen Raum. Doch das war nicht immer so. Eine schleswig-holsteinische Kultfigur brachte ihn in den Bücherladen und zur Liebe für Literatur.

De ehemalige Alldagsstuuv vun uns Buernhuus is nu unse Bibliothek, denn ik bün vull de Bökerworm. Ik kann dor nix för, ik heff eenfach een grote Leidenschapp för Böker. Un utleehn is nix för mi - ik mutt ehr hebben.

Keen Böker in't Öllernhuus

Dat weer nich ümmer so. In mien Öllernhuus geev dat meist keen Böker, un bit ik veerteihn, föffteihn weer, heff ik vör allem Comics leest. De geev dat ok in Fru Stenders Loden bi uns in't Dörp. Micky Mouse, Asterix, Lucky Luke. In Bökerlodens harr ik dormols nix to söken. Un wenn wi een Book för den Dütschünnerricht hebben schullen, Pole Poppenspäler oder so, denn hett de Schoolmester dat för uns bestellt.

"Werner" is Kultur

Denn aver 1982 oder 1983, ik weer veerteihn oder föffteihn, dor bün ik dat erste Mol in eene Bookhandlung gahn, üm wat för mi to köpen. Ik harr de Kultur för mi entdeckt. Also: "Werner". Wenn du 1982 veerteihn weerst un een Jung un ut Schleswig-Holsteen, denn keemst du an "Werner" nich vörbi. Düsse wilde Humor, fieern, supen, kotzen, Moped föhren ... "Werner" weer all dat, woför wi noch to lütt weren, wo wi aver hin wullen. Un "Werner" Comics geev dat blots in Bökerloden in Plön. Also rin dor un nah un nah de ersten dree "Werner" Comics dor rut holt. "Werner" oder was. "Werner" alles klar. "Werner" wer sonst. Ganz ehrlich: Klassiker! Stopelwies harr de Bookloden de Comics ut den Semmel-Verlach dor liggen, un vör allem veerteihn- un föffteihnjohrige Jungs hebbt de Stopels wech köfft un weren all von wieden to hören, weil se in "Werner"düütsch miteenanner schnacken: Hoho, sach mal Bescheid, Bescheid, wi wüllt afpumpen, Bölkstoff, gajol, Alder, Tasskaff un Flaschbier, voll goil!

Ehrenplatz för "Werner"comics

Mit de Tiet hett sik dat geven, un jichtenswann heff ik anfungen, ok anner Böker to lesen, aver "Werner" weer de Grund, worüm ik dat erste Mol vun mi ut in een Bookhandlung gahn bün. Bökerkultur un ik, wi kemen tosomen, weil dat "Werner" geev. Brösel, ik dank di dorför, un all de "Werner"comics hebbt een Ehrenplatz in miene Bibliothek. Voll goil.

