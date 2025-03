Stand: 13.03.2025 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Beten scheef"

Wenn Wolfgang Pauls die Schaukel für seine Enkelin aufstellen soll, dann muss das auch perfekt sein. Aber muss es das wirklich?

"Wann buust du endlich de Schaukel för uns Enkeldochter up? Sünnavend kümmt de Lütt. Un du west genau, dat se sick dorup freut," schimpt miene Fruu. "Sünnavend all?", mi brickt de Sweet ut. "Dat is in dree Dag!" "Un för dree Weken hest du ehr dat versproken," seggt miene Fruu.

So fix geiht dat nich

"Jaa, ik weet, ik weet. Aver so fix geiht dat nich. An de Stell, wo de Schaukel hen sall, is allens full vun de Wötteln vun unser Bööm. Un de Schaukel mütt inbetoneert waarn. Un dorför mütt ik kieken,wo ik graven kann. Un wo dat geiht, dor steiht die Schaukel villich nich parallel to'n Tuun, un …" "Un, un, un", ünnerbrikt mi miene Fruu. "Du müsst jä ok allens perfekt maken, dormit du tofreed'n büst! Aver glööv man: De Lütt is dat schietegal, ob se parallel to'n Tuun oder sünstwie schaukeln deit!" meent miene Fruu un dreiht sik üm.

Beten scheef hett Gott leev

Vör luuter Arger heff ik woll ne half Stunn bruukt, aver denn hevv ik dor över nahdacht, wat miene Fruu seggt hett. Dor över, dat ik för mi sülben perfekt sin will. Un nich för de Lütt. Un wat is mi denn as erst infollen? De Snack, den miene Grootmudder jümmer seggt hett: Beten scheef hett Gott leev. Un dat ik de Lütt leev heff. Tjä, un dorup heff ik foorts den Spaten ut'n Schuppen holt un de Löcker dor graavt, wo dat güng. Un dat wär nich parallel to'n Tuun. Un an Sünnavend - ik weet nich, wer sik dor mehr över de Schaukel freut hett, de sööt Schietbüütel, miene Fruu - oder ik …

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

